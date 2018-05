Export, vertice al Comune di Marsala per l’internazionalizzazione delle imprese locali

La Pubblica Amministrazione di Marsala ha invitato aziende vinicole, imprenditori del settore turistico, gastronomico e florovivaistico della città per iniziative a favore dell’internazionalizzazione. All’incontro sono stati invitati anche la Camera di Commercio, il Gal Elimos e l’Associazione Strada del Vino per parlare di mercati esteri e di internazionalizzazione.

Dopo l’incontro con la dott.ssa Ruggiera Sarcina (direttrice della CCIA italiana in Canada), domani – mercoledì 9 maggio – sarà a Marsala l’imprenditrice Guanglin Yan (socia del Tour Operator Bella s.a.s. dedicato al mercato cinese), ospite della dott.ssa Tiziana Lipari (esperta regionale nell’internazionalizzazione). La riunione di domani – Palazzo Municipale, ore 18:30 – sarà un’ulteriore occasione per confrontarsi su possibili azioni per l’internazionalizzazione delle aziende che mirano al mercato della Cina.