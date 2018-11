Evade dai domiciliari e viene arrestato dalla Polizia a Trapani

Nel corso delle attività del controllo del territorio, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante – della Questura di Trapani, ha arrestato Francesco Danese, classe 1966, conosciuto per i suoi trascorsi giudiziari, evaso dalla propria abitazione, dove stava scontando una pena inflitta dal Tribunale di Trapani.

Nella mattinata di ieri, perveniva presso la sala operativa della Questura l’allerta di evasione del predetto Danese, gia’ dotato di apposito congegno di monitoraggio c.d. braccialetto elettronico. In risposta al predetto allarme gli equipaggi della volante si recavano presso la sua abitazione, dove accertavano che lo stesso era effettivamente evaso.

Il sinergico servizio di perlustrazione della zona dove insiste l’abitazione del fuggitivo permetteva agli agenti di rintracciarlo poco dopo, mentre a piedi percorreva una viuzza angusta nei pressi della via Marconi. Alla vista dei poliziotti il Danese si dava a precipitosa fuga, ma veniva immediatamente raggiunto e bloccato.

Per il Danese, quindi si sono aperte le porte del Carcere di San Giuliano. La misura pre – cautelare veniva condivisa dall’Autorita’ Giudiziaria in sede, immediatamente avvisata, anche perche’ il predetto individuo, sempre nella notte volgente al 28 u.s., si era gia’ reso responsabile del medesimo reato di evasione, per il quale, dopo essere stato rintracciato, veniva ricondotto presso la sua abitazione in attesa del celebrando Rito direttissimo dinanzi al Giudice terzo del Tribunale di Trapani.