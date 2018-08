Estorsione a commerciante, palermitano finisce in manette a Partanna

Un palermitano, 39enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per estorsione ai danni di un commerciante. I carabinieri della Stazione di Partanna, guidata dal Luogotenente Andrea Tripodi, hanno tratto in arresto per estorsione continuata Fabio Bellia. L’indagato, mediante reiterate minacce, messaggi e missive indirizzate a un commerciante partannese, al quale aveva già estorto in più circostanze (dal mese di giugno scorso) varie somme di denaro, per un totale di €7.000,00 circa, richiedeva l’ulteriore consegna di €350,00.

Stabilito con la vittima il luogo dell’incontro, si presentava a Partanna dove,i militari della locale Stazione Carabinieri avevano predisposto un apposito servizio, cogliendo sul fatto il Bellia il quale veniva sorpreso mentre incassava la suddetta somma di denaro. Nel medesimo contesto il BELLIA, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva altresì deferito alla Procura della Repubblica di Sciacca perché sorpreso alla guida di una autovettura di provenienza furtiva (asportata in Palermo il 09.07.2018); il veicolo veniva restituito al legittimo proprietario. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Sciacca (AG).