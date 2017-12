ERICèNATALE: presepi, laboratori creativi per bambini, musica | Gli appuntamenti dal 20 al 26 dicembre

Tra presepi, laboratori creativi per bambini, musica e tanti eventi, prosegue ad Erice il programma “ERICèNATALE- Il borgo dei presepi”, promosso dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte.

Da oggi e fino a sabato 23 dicembre tornano per le vie del borgo gli zampognari che, con le loro dolci melodie, renderanno ancora più suggestiva l’atmosfera natalizia.

Nel cuore della settimana del Natale, andranno in scena due spettacoli evocativi del tema dell’Avvento, tra tradizione e contemporaneità: “E scinniu la notti”, con Mario Incudine, giovedì 21 dicembre, alle ore 18, nella chiesa di San Giuliano; e “Novi Jorni novi misi” con Gaspare Balsamo e Unavantaluna, sabato 23 dicembre, alle ore 18, nella chiesa di San Martino.Martedì 26 dicembre, alle ore 18, nella chiesa di San Giuliano, sarà la volta del recital “Giuseppe e Maria e le luci da lontano” di e con Jolanda Piazza.

Come sempre, tutti i giorni sarà possibile visitare (negli orari prefissati) i presepi presenti all’interno del Polo Museale “A. Cordici”, come il prezioso presepe settecentesco, in alabastro e materiali marini, gli antichi pastorelli provenienti dal Museo Regionale Pepoli di Trapani, in legno, tela e colla; in giro per Erice, con l’ausilio di una mappa, si potranno scoprire tante raffigurazioni della Natività esposte nelle vetrine delle attività commerciali, nei cortili e nelle chiese oltre ad alcuni straordinari presepi in miniatura, con il presepe più piccolo del mondo, il maestoso e sempre rinnovato presepe monumentale meccanico con decine di personaggi in movimento. Sarà l’occasione per visitare anche le chiese del borgo tra cui il Duomo e la Torre di Re Federico, San Martino, la chiesa di San Giuliano, il Castello di Venere, la Torretta Pepoli e il Quartiere Spagnolo.

Spazio anche ai laboratori creativi per bambini. Sabato 23 dicembre, alle ore 10:00 e allo ore 16:00, la Cooperativa Ast’Arte organizza, presso il Polo Museale “A. Cordici”, tre laboratori creativi per bambini dai 5 ai 10 anni che avranno l’occasione di mettersi alla prova e realizzare simpatici lavoretti natalizi.