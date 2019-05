Eletto Salvatore Quinci a sindaco di Mazara, i nomi della Giunta e dei Consiglieri

Salvatore Quinci è il nuovo Sindaco di Mazara del Vallo. E’ stato eletto da 10.803 elettori, con una percentuale del 52,41%, nel turno di ballottaggio conclusosi ieri alle ore 23. Il suo avversario, il candidato sindaco Giorgio Randazzo, ha ottenuto 9.808 voti, pari al 47,59%. A Mazara del Vallo, su 43.567 aventi diritto al voto (22.190 donne e 21.377 uomini) hanno votato 21.251 elettori (10.662 femmine e 10.589 uomini) pari al 48,78% degli aventi diritto. Nel primo turno amministrativo del 28 aprile l’affluenza era stata del 65,02%.

Il neo eletto sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci sarà affiancato dagli assessori: Vincenzo Giacalone, che si occuperà di Innovazione e smart city; dal commercialista Vito Billardello con le deleghe a welfare e sport; dalla prof.ssa Germana Abbagnato che si occuperà di turismo e sostenibilità; dal dott. Michele Reina che si occuperà di lavori pubblici, infrastrutture e arredo urbano, e dalla commercialista Caterina Agate che avrà le deleghe alle finanze e bilancio.

Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, sono state 8 su 16 le liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 5% e che si suddivideranno i 24 posti. Salvatore Quinci avrà una maggioranza di 14 consiglieri, 9 saranno i consiglieri delle liste degli altri candidati che hanno superato il 5%, che hanno superato il 5%, infine un posto in Consiglio sarà riservato al sindaco sconfitto al ballottaggio, cioè Giorgio Randazzo che tornerà pertanto a fare il consigliere di opposizione.

Questa l’attribuzione dei seggi: 5 consiglieri all’Osservatorio Politico (Vito Gancitano, Francesca Calcara, Isidonia Giacalone, Antonino Zizzo e Massimo Giardina), 3 consiglieri a SiAmo Mazara (Gioacchino Emmola, Marascia Stefania, Giuseppe Palermo), 3 consiglieri a Partecipazione Politica (Arianna D’Alfio, Gianfranco Casale e Cesare Gilante), 3 consiglieri a Mazara Bene Comune (Valentina Grillo, Giuseppe Bonanno e Antonio Colicchia). 3 consiglieri al M5S (Antonella Coronetta, Maurizio Pipitone e Girolamo Billardello), 2 consiglieri alla Lega (Antonino Gaiazzo e Ilenia Quinci), 2 consiglieri ai Futuristi (Pietro Marino e Enza Chirco), 2 consiglieri a Libera Intesa (Giovanni Iacono Fullone e Mary Celestino) ed il candidato sindaco sconfitto, Giorgio Randazzo.