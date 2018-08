Edilizia scolastica in Provincia, 35 milioni per Marsala

Con il recentissimo Decreto n. 3484 del 1° agosto 2018 dell’Assessorato Pubblica Istruzione e Formazione della Regione Siciliana, è stata pubblicata la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento da inserire nella nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione all’art. 10 del D.L. 12/9/2013, n. 104, convertito in legge 8/11/2013 n. 128, nonché per la concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici.

Dall’esame della suddetta graduatoria definitiva si evince che le n.13 istanze presentate da questo Servizio Edilizia Scolastica (diretto dall’Avv. Diego Maggio e coordinato dall’arch. Antonino Gandolfo) per altrettanti progetti edificatori, sono state tutte considerate ammissibili corrispondenti ad un importo complessivo ammontante ad €86.907.940,00 (OTTANTASEIMILIONINOVECENTOSETTEMILA/940) come da elenco visionabile sul sito istituzionale di euroinfosicilia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.