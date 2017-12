Edili in piazza: negli ultimi 2 anni, sono andati persi 11 mila posti, 40 mila nel decennio

Circa 2.500 edili, secondo i dati di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, sfilano a Palermo per lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati per chiedere il rinnovo del contratto. I manifestanti sono arrivati da tutta la Sicilia. Il corteo è partito da piazza Verdi ed è diretto in via Volta dove c’è la sede dell’Ance.

I sindacati forniscono i numeri della crisi: in Sicilia, nel 2017, sono andati in fumo 11 mila posti di lavoro nell’edilizia, mentre stentano a partire i cantieri dei Patti per il Sud siglati due anni fa da Matteo Renzi e Rosario Crocetta. “Non c’è più tempo da perdere” dicono i sindacati rivolgendosi al neo presidente della Regione Nello Musumeci.

“I contratti del – dice il segretario provinciale della Fillea Cgil Francesco Piastra – non sono mai partiti. La crisi ha generato 40 mila licenziamenti negli ultimi 10 anni. Chiediamo all’Ance un’assunzione di responsabilità, rinnovando il contratto collettivo e l’aumento della paga”.

fonte ANSA