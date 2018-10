Droga, due arresti a Mazara

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno eseguito due arresti per droga nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, finalizzato alla repressione ed il contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo, in collaborazione con personale della locale Aliquota Radiomobile, hanno eseguito gli arresti di Giuseppe Pipitone, mazarese, 40 enne, e Antonio Giacalone nato a Mazara del Vallo, 31 enne, a seguito di mirate perquisizioni domiciliari.

I Carabinieri, a seguito di incalzante attività informativa e di mirati servizi di osservazione, hanno notato dei movimenti sospetti presso la residenza del 40 enne, ed infatti, nella giornata del 1 ottobre, hanno fermato in località Miragliano gli arrestati nell’atto di lasciare l’abitazione. Dai controlli effettuati sulla persona, Pipitone è stato trovato in possesso di circa 400 gr. di inflorescenza di Cannabis appena raccolta e abilmente occultata all’interno di uno zaino che lo stesso aveva al seguito e, oltre ad ulteriori 200 grammi di sostanza stupefacente già essiccata. Estesa dunque la perquisizione anche all’abitazione del soggetto si rinvenivano: materiale utilizzato per l’irrigazione e la coltura illegale di piante di marijuana reato questo previsto e punito dalla legge. Nella mattinata odierna verrà celebrato presso il Tribunale di Marsala il rito per direttissimo a seguito del quale, l’Autorità Giudiziaria si esprimerà sull’operato dei Carabinieri.

L’attività odierna, si inserisce nell’ambito di un più ampio sforzo operativo che i Carabinieri delle Stazioni e dell’Aliquota Radiomobile giornalmente affrontano sotto il costante coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani.