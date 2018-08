Distretto Pesca, il Presidente Carlino incontra il Prefetto Pellos

Il Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Nino Carlino, ha incontrato il Prefetto di Trapani, Dr. Darco Pellos per parlare del Distretto Pesca, delle problematiche che affliggono il settore, ma anche di Blue Economy e del ritorno, a breve, di Blue Sea Land, la manifestazione internazionale ideata dallo scomparso Giovanni Tumbiolo.

Nel corso del cordiale incontro, avvenuto oggi nella sede della Prefettura, il Presidente Carlino ed il Prefetto Pellos hanno discusso della importante funzione del Distretto Pesca siciliano, una vera “istituzione” al servizio delle imprese del settore ittico, nonchè delle numerose attività implementate dalla compagine che lo guida.

Il Dr. Pellos ha manifestato il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Distretto per la crescita delle imprese, per il ruolo strategico al centro del Mediterraneo, per gli strumenti che impiega per diffondere la mission di un mare senza frontiere dove gli operatori possono lavorare, confrontarsi e crescere senza barriere razziali, etniche, sociali ed economiche. All’operato dello scomparso Presidente Giovanni Tumbiolo e al suo staff che oggi lo ha sostituito, si devono tante battaglie vinte dalla marineria sul fronte della sicurezza in mare, dell’innovazione dei mezzi di navigazione e dei sistemi di pesca, sull’internazionalizzazione delle imprese e del pescato, e di tanti altri principi della blue economy, l’economia della responsabilità individuale e collettiva che guarda alla salvaguardia e alla rigenerazione delle risorse e delle specie sia marine che terrestri.

Infine il Prefetto di Trapani ha mostrato il proprio interesse a partecipare alla prossima edizione, la settima, di Blue Sea Land-Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e Medioriente che si svolgerà dal 4 al 7 ottobre a Mazara del Vallo.