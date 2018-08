Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 2 denunce a Tre Fontane

Due cittadini extracomunitari sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di cessione in concorso di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

In particolare gli Agenti del Commissariato di Polizia di Mazara, da un’ attenta analisi del territorio, avevano individuato, quale probabile epicentro di una attività di spaccio al minuto di sostanze stupefacenti, la piazza centrale della località balneare di Tre Fontane, frazione di Campobello di Mazara.

Dall’attività di osservazione svolta dal predetto personale venivano notati due cittadini extracomunitari, di etnia sub-sahariana, cedere due dosi di hashish ad un giovane; pertanto un’altra squadra di poliziotti, che si trovava nelle vicinanze per non dare nell’occhio, interveniva e bloccava i due extracomunitari che avevano ancora la droga pronta per la vendita e il provento dell’attività di spaccio dell’intera serata.

In particolare la perquisizione sulla persona e sugli effetti personali permetteva di rinvenire e sequestrare penalmente circa 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in n.7 dosi pronte per essere spacciate e una somma complessiva di 38 euro, soprattutto in banconote di piccolo taglio, ritenute provento delle illecite cessioni di sostanze stupefacenti.

Sulla scorta di tali risultanze investigative, pertanto, i due cittadini extracomunitari, incensurati, uno dei quali richiedente protezione internazionale, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, venivano deferiti per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

La denuncia a piede libero dei 2 spacciatori si innesta in un complesso ed articolato filone operativo volto a contrastare con determinazione il fenomeno della diffusione delle droghe a Mazara del Vallo. Sotto tale profilo, personale della Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato ha imbastito, durante questa stagione estiva, una mirata attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto ed alla repressione di tale tipologia di reato.