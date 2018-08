Denunciati due fratelli per minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere

Denunciati due fratelli che si erano resi protagonisti di un atto intimidatorio nei confronti di un uomo che sedeva in un bar di Locogrande a Trapani. A distanza di qualche settimana, l’elevato sforzo info-investigativo unito all’eccellente attività di indagine ha condotto i carabinieri del NORM della Compagnia di Trapani di fare luce su un fatto criminoso che aveva scosso gli abitanti della zona per come verificatosi.

A termine di indagini i Carabiniere hanno deferito, in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria due fratelli trapanesi, già gravati da numerosi precedenti di polizia, M. M. e G. M.. I due devono rispondere dei reati di porto d’armi od oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata.

I fratelli trapanesi sarebbero i responsabili di un atto di minaccia posto in essere la sera del 7 agosto u.s., quando i predetti, mediante l’utilizzo di un’arma da fuoco e di un nunchaku, avevano minacciato un avventore di un bar sito in Locogrande.

Dopo aver raccolto numerosi elementi di reità a carico dei due soggetti, i militari dell’Arma hanno effettuato perquisizioni domiciliare e veicolare a loro carico delle perquisizioni domiciliari e veicolari al fine di rinvenire le armi impiegate per intimidire la loro vittima. E, proprio all’interno dell’autovettura venivano rinvenute una pistola scacciacani sprovvista del bollino rosso di sicurezza previsto, alcune munizioni a salve ed un nunchaku.

L’operazione svolta dai militari dell’arma e le successive risultanze investigative ottenute, hanno consentito di deferirli in stato di libertà alla competente A.G per i reati di porto d’armi od oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata.