Crisi del porto di Trapani, imprenditori ed operatori da Monti

Operatori del porto, imprenditori, operatori turistici, rappresentanti sindacali e rappresentanza dei lavoratori ex CNT, su invito del sindaco Tranchida, hanno incontrato alla presenza del Comandante del Porto, il Presidente dell’Autorità di sistema portuale, Pasqualino Monti, per un confronto sullo stato di avanzamento dei lavori della cabina di regia dell’Autorità portuale e sullo stato di elaborazione della progettualità in merito all’istituzione della Z.E.S. (Zona economica speciale).

Nel corso dell’incontro, molto partecipato, i diversi interventi hanno evidenziato le numerose criticità del porto e degli operatori e lavoratori che gravitano attorno ad esso e, nel contempo, sono state formulate una serie di proposte operative finalizzate a concreto rilancio del porto e delle attività collegate.