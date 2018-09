Cous Cous Fest 2018, venerdì si apre la 21^ rassegna a San Vito Lo Capo

Cous Cous Fest 2018 – Dieci giorni tra sfide di cucina, degustazioni, cooking show, concerti e spettacoli. Cuore dell’evento la gara internazionale con 10 paesi tra cui palestina ed israele ed il conmcorso nazionale con sei chef a confronto. Tanti artisti sul palco, fra cui le Vibrazioni, The Kolors, Ermal Meta, Gemitaiz, Carmen Ferreri e Beppe Grillo, per allietare la Kermesse sanvitese

Prende il via venerdì, 21 settembre, a San Vito Lo Capo la 21\esima edizione del Cous Cous Fest, il Festival internazionale dell’integrazione culturale, all’insegna dello slogan “Emozioni unite“. L’evento, organizzato dall’agenzia di comunicazione Feedback, producer della rassegna, in collaborazione con il Comune di San Vito Lo Capo e con il sostegno dei main sponsor Bia CousCous, Electrolux Professional, Conad e Lavazza, animerà la cittadina del trapanese fino a domenica 30 settembre con un programma di dieci giorni tra sfide di cucina italiane e internazionali, cooking show con chef stellati, degustazioni, talk show, concerti e spettacoli. La manifestazione promuove un confronto tra paesi dell’area euro-mediterranea e non solo, prendendo spunto dal cous cous, piatto semplice, simbolo di meticciato e contaminazione, all’insegna dell’integrazione e dello scambio tra i popoli.

“Anche quest’anno – ha detto il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino – la nostra cittadina ospiterà chef internazionali, grandi ospiti e artisti per una festa all’insegna del gusto, del divertimento e del confronto tra culture. Il Cous Cous Fest è un appuntamento internazionale, dalla tradizione ultra ventennale, l’evento di punta del territorio che porta alto il nome di San Vito Lo Capo nel mondo”.

Unicredit apre la 21^ edizione del festival, venerdì 21, con l’evento Make a Network, che conclude il ciclo di incontri SicilyDigitalDay, Sicily4Business e SicilyOnTourism, promossi lo scorso anno per sostenere la crescita del territorio con la costruzione di un network di valore in Sicilia tra la new economy, l’agroalimentare di qualità e il settore dell’accoglienza turistica. In programma i saluti istituzionali, la presentazione delle best practice di nove aziende siciliane e due tavole rotonde: una dedicata allo sviluppo del territorio con Giuseppe Peraino, sindaco di San Vito Lo Capo, Marcello Orlando, Ceo di Feedback, Roberto Cassata, Responsabile relazioni con il territorio Sicilia di UniCredit e Luigi Martinelli, Responsabile per la Sicilia di UniCredit Subito Casa; la seconda tavola rotonda presenterà un’iniziativa di UniCredit e Mastercard a supporto del Programma pasti scolastici del World Food Programme, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare. Parteciperanno Dario Prunotto, Head of territorial development & relations di UniCredit, Massimo Itta, Vice president account management di Mastercard e Gaetano Carboni, Executive vice president strategic growth di Mastercard. Alle ore 20 al Palabia la Priceless Sicily Experience, l’esclusivo cooking show dello chef stellato Pino Cuttaia per i titolari di carte Mastercard®. Il ricavato verrà devoluto al World Food Programme.

IL VILLAGGIO GASTRONOMICO, 30 RICETTE DI COUS COUS DA ASSAGGIARE

Quest’anno nei menu anche specialità mediterranee. Nel biglietto di degustazione anche un caffè

Al via da venerdì anche gli assaggi alle Case del cous cous, i tradizionali punti di degustazione aperti tutti i giorni non stop dalle 12 alle 24 e dislocati in tutto il paese, di cui 4 sulla spiaggia di San Vito Lo Capo. Carne, pesce, verdure, ricette esotiche e tradizionali, compresa una variante senza glutine. Sono oltre 30 le ricette tra cui scegliere e quest’anno l’offerta si arricchisce con l’area Cous cous & friends che propone specialità mediterranee come la moussaka e le kolokythokeftedes greche (le polpette di zucchine e feta) e il tajine marocchino di pollo e verdure. Il ticket di degustazione (10 euro) comprende un piatto di cous cous, una bevanda (vino, acqua o Coca Cola) e un prodotto di caffetteria Lavazza. E’ dedicata ai più golosi l’area di Dolcemente Sicilia, che offre in degustazione frutta fresca e le più appetitose ricette della pasticceria dell’isola: cassatella, cannolo, pignolata, cassata, ma anche sfince, bignè e macedonie di frutta. (ticket 2 euro). All’expo village, ogni giorno dalle 12 alle 24, è possibile immergersi in un coloratissimo mercato, un vero e proprio suq, alla scoperta dell’artigianato e dei manufatti tipici dei paesi in gara e siciliani in particolare.

SEI CHEF IN GARA AL CAMPIONATO ITALIANO DI COUS COUS,

Sabato 22 settembre prende il via il Campionato italiano Bia CousCous, la gara che mette a confronto sei chef provenienti da tutta Italia: Antonio Bellanca (Agrigento), Alessandro Cretella (Roma), Luca Giovanni Pappalardo (Bologna), Luigi Di Turi (Milano) e Stefano Rufo Pratola (L’Aquila) che si cimenteranno nella preparazione di ricette a base di cous cous, valutati da una giuria di esperti guidata dal giornalista e scrittore Roberto Perrone e da una giuria popolare. Condurranno Cinzia Gizzi, conduttrice radio e tv ed Andy Luotto.

CHEF DI DIECI PAESI IN GARA AL CAMPIONATO DEL MONDO DEL COUS COUS (partecipano dal Maghreb all’Europa, compresi la Palestina e l’Israele)

Saranno dieci, invece, i paesi partecipanti al Campionato mondiale di cous cous, la gara internazionale che è il momento centrale dell’evento, che prende il via giovedì 27 settembre: Angola con Adilson Damião che è stato chef personale del Vice Presidente della Repubblica dell’Angola, Costa d’Avorio con Abibata Konate, ribattezzata “Mama Africa” per il suo impegno per gli immigrati e il Burkina Faso, Israele con Moshe Basson, dal ristorante Eucaliptus di Gerusalemme, Italia con la chef sanvitese Antonietta Mazzara, Marocco con Zahira, arrivata seconda a Massterchef Marocco e la sorella Ikram Fenouri, Palestina con Shady Hasbune che lavora in Italia, ad Arezzo al ristorante “Le rotte ghiotte”, Senegal con Ndaye Alioune Badara detto Paco che vive tra Turku e Venezia dove ha aperto Laguna Libre, un’eco osteria culturale, Spagna con Carlos Peña Pérez che ha lavorato a fianco di chef stellati ed Elio Genualdo, Stati Uniti con Marc Murphy, chef e ristoratore ma anche volto della tv americana e Tunisia con Nabil Bakouss che lavora al ristorante Joia una stella Michelin. Gli chef si affronteranno da giovedì 26 a sabato 28 settembre e saranno giudicati da una giuria di esperti e da una giuria popolare. Per la prima volta nella storia della manifestazione sarà una donna alla guida della giuria di esperti, la giornalista Fiammetta Fadda, firma di Panorama e giudice di “Cuochi e fiamme” e “Chef per un giorno” su La7. Fanno parte della giuria popolare i visitatori della manifestazione. A condurre le manche ci saranno Fabio Gallo, volto di Linea Blu e l’attrice italiana Janet De Nardis.

I COOKING SHOW, GRANDI CHEF PRESENTANO DAL VIVO LE LORO RICETTE

Tra i protagonisti Cuttaia, Niederkofler e Renato Ardovino della trasmissione “Le torte di Renato”

Giorgione da Gambero Rosso Channel, Sergio Barzetti, chef e foodstylist presenza fissa della Prova del cuoco, l’oste e cuoco siciliano Filippo La Mantia, ma anche Antonio Lamberto Martino, personal chef e panificatore, il simpatico Andy Luotto. Sono questi alcuni dei protagonisti dei cooking show: il pubblico potrà assistere alla preparazione delle ricette e poi degustarle, in abbinamento ad una selezione di etichette siciliane. E ancora a San Vito Lo Capo sbarcano il tre stelle Michelin, Norbert Niederkofler, del ristorante St. Hubertus a San Cassiano in Badia (Bz), il 2 stelle Michelin Pino Cuttaia, chef e patron del ristorante La Madia a Licata (Ag) e Pietro d’Agostino, del ristorante La Capinera a Taormina (Me), una stella Michelin. Direttamente da Real Time arriva Renato Ardovino, protagonista della trasmissione “Le torte di Renato”, mentre l’appuntamento dedicato ai più piccoli è quello con la foodblogger Chiara Maci che insegnerà a cucinare il cous cous ai baby chef (sabato 29 settembre).

COUS COUS LIVE SHOW, GRANDI ARTISTI SUL PALCO DELLA RASSEGNA

LE VIBRAZIONI, THE KOLORS, GEMITAIZ ED ERMAL META TRA GLI OSPITI

Le Vibrazioni, The Kolors, Ermal Meta, Gemitaiz e Beppe Grillo sono tra i protagonisti delle notti del festival. Tutti i concerti e gli spettacoli in programma si svolgeranno al palco in spiaggia, per disposizioni della Prefettura e della Questura di Trapani. Gli appuntamenti sono gratuiti, ad eccezione del concerto di Ermal Meta, in programma venerdì 28 settembre, (ticket 17,50 euro inclusi diritti di prevendita su Ticketone (www.ticketone.it), Circuito BOX Office Sicilia (www.circuitoboxofficesicilia.it), Ctbox (www.ctbox.it) e Ciao Tickets (www.ciaotickets.com). Ecco il calendario completo degli spettacoli:

Si comincia già alla grande venerdì 21 settembre con il concerto del gruppo de Le Vibrazioni. La band formata da Francesco Sarcina (voce e chitarra), Stefano Verderi (chitarra), Marco Castellani (basso) e Alessandro Deidda (batteria) infiammerà il pubblico di San Vito Lo Capo con i brani dell’ultimo album di inediti, “V”, il quinto della band ma il primo dopo la reunion, che contiene Così sbagliato, presentato a Sanremo, e l’allegro ma sarcastico Amore Zen, che mescola rock e rap ed è impreziosito dalla presenza di Jake La Furia. Non mancheranno in scaletta i successi del gruppo con una carriera ormai ventennale alle spalle come Dedicato a te, In una notte d’estate, Vieni da me e Raggio di sole.

Sabato 22 settembre sul palco arriva la trapanese Carmen Ferreri, in arte Carmen. Partecipa ad Area Sanremo nel 2016 con il brano “Sogna” e si piazza direttamente tra gli otto vincitori, suscitando un grande interesse nel mondo della critica e dei media. Il successo esplode lo scorso anno, con la conquista del secondo posto ad Amici di Maria De Filippi. Il suo primo album “La Complicità”, uscito a giugno, è entrato direttamente al terzo posto della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. Attualmente è in tour nei teatri, nelle rassegne e nelle piazze e sta lavorando ad un nuovo disco in uscita nei primi mesi del 2019.

Domenica 23 settembre il palco è di Beppe Grillo, istrionico protagonista dell’esilarante spettacolo Insomnia (ora dormo!), un viaggio nella vita del comico che, dal mondo dell’informazione, auspica un ritorno a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo. Beppe si racconta in uno spettacolo intimo e autentico, prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è. Immancabile il riferimento agli eventi dell’attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia.

Lunedì 24 settembre è il turno di Fanfara Station, il progetto musicale firmato dal cantautore tunisino Marzouk Majri, dal trombettista statunitense Charles Ferris e dal dj e produttore Marco Dalmasso aka Ghiaccioli e Branzini. Un dance party creato dal vivo da tre musicisti e due loop station, in un trionfo di sonorità acustiche ed elettroniche: la forza di un’orchestra di fiati, l’elettronica, i canti e i ritmi del Maghreb.

Martedì 25 settembre arriva a San Vito Lo Capo Alsarah e the Nubatones. Alsarah è un’autrice e compositrice raffinata considerata la nuova voce del retro-pop dell’Africa Orientale. La sua musica carismatica è il risultato della fusione del patrimonio tradizionale con i suoni e ai linguaggi contemporanei. Si esibirà insieme alla band the Nubatones.

Mercoledì 26 settembre il Cous Cous Fest ospita Gemitaiz, il fenomeno del rap italiano con il suo “Paradise Lost tour” la serie di live che prende il nome da un brano del nuovo album “Davide”che sta registrando numeri da record in tutta Italia. Nato e cresciuto nella periferia romana, Gemitaiz, al secolo Davide De Luca, è oggi uno dei rapper più seguiti e apprezzati in tutta Italia tanto da inanellare un disco d’oro dopo l’altro. Ha iniziato a farsi notare nella scena rap underground quando ancora non si sapeva che sarebbe diventato uno dei mostri sacri dell’hip-hop accanto a nomi come Fabri Fibra e Nitro. L’uscita dell’album “Davide” è stata anticipata dai singoli “Oro e Argento” (certificato platino) e ”Fuori” (certificato oro). Attualmente, è in rotazione radiofonica la title track “Davide” che vede anche il featuring della star del pop Coez.

Giovedì 27 settembre fa tappa a San Vito Lo Capo il Summer Tour dei The Kolors. Dopo l’esordio al Festival di Sanremo con ‘Frida (Mai, Mai, Mai)’ e i cinque appuntamenti nei club del “Frida Tour” a marzo, The Kolors tornano dal vivo con una serie di live in tutta Italia. Il trio italiano formato da Stash Fiordispino (voce, chitarra), il cugino Alex Fiordispino (batteria), e Daniele Mona (synth) porterà in Sicilia i suoni dell’ultimo album You, un prodotto internazionale con dei suoni che spaziano tra i generi e rispecchiano le varie anime della band, che vanta anche ospiti come il ‘Trap God’ americano Gucci Mane e gli ex Oasis Andy Bell e Gem Archer. Tra questi “Come le onde”, l’ultimo singolo scritto da Stash con Davide Petrella e impreziosito dal featuring di J-Ax: un brano molto vivace, orecchiabile, che si candida a essere la nuova hit dell’estate. Un concerto che farà sognare tutti i fan della band – vincitrice di Amici ma che ha trionfato anche ai Kid’s Choice Awards 2016 o ai TIM Music On Stage Awards – e che darà spazio anche alle loro maggiori hits come Out, disco multiplatino, Everytime, No more, Why o Me minus you.

Venerdì 28 settembre arriva il trionfatore di Sanremo 2018, Ermal Meta, con il tour estivo italiano “Non abbiamo armi- Live!” che prende il nome dall’ultimo album dell’artista, il terzo da solista. Dodici canzoni che raccontano la contemporaneità e la paura che spesso la invade, soprattutto in luoghi che in Europa sono solitamente dedicati allo svago e al divertimento: riflessioni che Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno trasformato nel brano sanremese “Non mi avete fatto niente”, sbarcato a Lisbona per l’Eurovision Song Contest. Nell’album compaiono brani che parlano anche d’amore, un amore che fa spostare il mondo sul perno della fiducia (Dall’alba al tramonto) o un amore che sta stretto in sette borse (9 Primavere); un amore che riecheggia tra i passi come un metronomo tarato sui ricordi (Le luci di Roma) o l’amore “che spacca le ossa non lascia ferita” (Quello che ci resta), ma anche per la vita, o per la propria squadra “anche se non vince mai”(Io mi innamoro ancora), nuovo singolo.

“È il terzo tour che faccio in tre anni – ha detto il cantautore di Fier, fresco di Disco d’oro per il nuovo album – e quando ho deciso di farlo mi hanno detto che ero matto ma gli ho risposto ‘I matti siete voi perché non sapete cosa vuol dire stare sul palco, o meglio, stare davanti al mio pubblico”.

Sabato 29 settembre si esibisce Akua Naru, un’artista poliedrica originaria di New Haven (Connecticut) conosciuta a livello mondiale per il suo impegno sociale e politico. La sua musica mette al centro la poesia in un sapiente mix di jazz, blues e hip hop. A San Vito Lo Capo presenterà il suo terzo album “The Blackest Joy”, un omaggio alla femminilità nera del continente africano.

Domenica 30 settembre si ride con il duo di comici palermitani Matranga e Minafò che si esibisce nello spettacolo “Altrimenti ci aggalliamo”, con la partecipazione di Massimo Salici e del dj Luca De Paoli.

Uno spettacolo unico e serrato che vede in scena alcuni dei personaggi più popolari e i gli sketch più esilaranti di “Made in Sud”, la trasmissione su Rai 2 che li ha visti protagonisti per diverse stagioni. Tra parodie del mondo dei quiz televisivi, “aspiranti mafiosi” come il boss e la bestia che cercano invano di chiedere il pizzo e l’esilarante duo padre-figlio, Matranga e Minafò mettono in scena monologhi, battute e scambi di opinioni con il pubblico per ridere e ironizzare sullo stile di vita della nostra terra. Il duo Matranga e Minafò nasce nel 2005 in un villaggio vacanze e si consolida a Palermo nelle reti locali con programmi di denuncia sociale tra cui “Skrikkia la notizia” e “Preview”. La coppia continua a crescere con cabaret d’autore e commedie brillanti fino al successo ottenuto grazie alla ribalta nazionale della trasmissione televisiva “Made in Sud” su Rai 2.

PROGRAMMA Cous Cous Fest 2018

XXI Festival Internazionale dell’Integrazione Culturale

San Vito Lo Capo (TP) dal 21 al 30 settembre 2018

TUTTI I GIORNI

Dalle 12.00 alle 24.00 (*)

Casa del cous cous dal mondo

Il piatto giramondo presentato nelle sue innumerevoli varianti

Villaggio gastronomico – Via Regina Margherita angolo via Abruzzi

Casa del cous cous del Mediterraneo

I sapori tradizionali della cucina nordafricana impiattati per te

Villaggio gastronomico – Piazza Carlo Barbera

Casa del cous cous Maghreb

I profumi e gli odori della terra del cous cous

Villaggio gastronomico – Spiaggia altezza hotel capo san vito

Casa del Cous Cous Al Waha

Cous cous per tutti i gusti a due passi dal mare

Villaggio gastronomico – spiaggia altezza via Savoia

Casa del cous cous di San Vito lo Capo

Cous cous tipico del borgo marinaro

Villaggio gastronomico – spiaggia altezza villetta faro

Cous Cous & Friends

Non solo cous cous: le più golose specialità internazionali

Villaggio gastronomico – spiaggia altezza Carlo Barbera

Dolcemente Sicilia

I dolci più golosi della tradizione siciliana

Villaggio gastronomico – Via lungomare – Altezza Via Arimondi

Dalle 12.00 alle 24.00 Expo village

Un grand tour nella vivace produzione artigiana e agroalimentare siciliana e mediterranea

Via Savoia, Via Regina Margherita e lungomare

VENERDI 21 SETTEMBRE

10:30 Make a Network

Presentazione delle Best Practice nate a seguito degli eventi Unicredit: SiciliaDigitalDay, Sicily4Business e SicilyOnTourism.

18.00 **** Electrolux Experience

Cooking show con degustazione a cura della Unione Regionale Cuochi Siciliani

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

20.00 Priceless Sicily Experience

Cooking Show con degustazione a cura di Mastercard e Unicredit.

Pino Cuttaia, chef 2 stelle Michelin del ristorante “La Madia” di Licata (Ag)

presenterà due esclusive ricette a base di cous cous abbinate ai migliori vini regionali.

Esperienza esclusiva solo per i titolari di carte Mastercard©. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

21:30 Cous Cous live show Presentazione del IV Campionato Italiano Bia CousCous

Piazza Santuario – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

22:30 Cous Cous live show Le Vibrazioni – Così Sbagliato Summer Tour

Palco Spiaggia

SABATO 22 SETTEMBRE

12.00 ** Campionato italiano di Cous Cous:

PRIMA ELIMINATORIA

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

14.00 ** Campionato italiano di Cous Cous:

SECONDA ELIMINATORIA

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

18.00 ** Campionato italiano di Cous Cous:

TERZA ELIMINATORIA

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

20.00 ****Cooking show CONAD

Rocco Pace, Stefano De Gregorio, Vinod Sookar

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

21:30 Cafè Le Cous Cous

Sul palco Roberto Perrone (L’estate degli inganni, Neri Rizzoli), Carlo Ruta (Storia dei mediterranei. Popoli, culture materiali

e immaginario dall’età antica al Medioevo, Ediz. Storia e Studi Sociali) e Davide Camarrone, direttore artistico del Festival delle letterature migranti.

Palco Piazza Santuario

22.30 Cous Cous live show Carmen Ferreri in concerto

Palco Spiaggia – Spettacolo gratuito

00:00 Cous Cous live show RMC101 DjSet- Dj Marietto & Vittoria Abbenante

Palco Spiaggia

DOMENICA 23 SETTEMBRE

12.00 ****Cous cous cola.

Crostino di pane croccante al pomodoro con couscous di verdure al limone,

mousse di pollo al curry e gelatina di coca cola e Marsala superiore riserva Doc

“Cooking show con degustazione a cura di Gianluca Tomasi, chef e patron di “”Cucina Tomasi”” (Vi)”

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

13.30 ** Campionato italiano di Cous Cous: Finale

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

16.00 ****Eraclea per San Vito Lo Capo

Cooking show a cura del cake desginer Renato Ardovino

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

19.00 ****Electrolux Experience

Pane, caponata di cous cous, santolina e lombrina croccante. Cooking show con degustazione

a cura di Salvatore Gambuzza, chef del ristorante la Terrazza degli Dei (Ag)

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

21:30 Cous Cous live show

Premiazione Campionato Italiano Bia Cous Cous

Piazza Santuario – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

22:30 Cous Cous live show Beppe Grillo – Insomnia (ora ìdormo!)

Palco Spiaggia – Spettacolo gratuito



LUNEDI’ 24 SETTEMBRE

13:00 Cooking show – Regione Siciliana, Dipartimento della pesca mediterranea

Il ricco pesce povero. Cooking show con degustazione realizzato dallo chef Andy Luotto

a cura della Regione Siciliana – Dipartimento della pesca mediterranea

Palabia – Conduce e Cinzia Gizzi

18.00 ****Electrolux Experience

Ghiotta alla Marinisa con cous cous. Cooking show con degustazione

a cura di Alessandro Ravanà, chef patron del ristorante Il Salmoriglio a Porto Empedocle (Ag).

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia GizziPalabia

20.00 ****Electrolux Experience

Gambero allo spiedo. Cooking show con degustazione

a cura di Pietro d’Agostino, chef 1 stella Michelin, del ristorante la Capinera di Taormina

e Davide Merlino della “”Lumaca Madonita””.

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi”

22:00 Cous Cous live show Fanfara Station in concerto

Palco Spiaggia

MARTEDI’  25 SETTEMBRE

12.00 ****Cous cous alla pantesca il cous cous della tradizione

Piera Spagnolo e Katia Abrignani del ristorante Tha’am e Gna’ Sara

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi



14.00 ****Electrolux Experience

Cooking show con degustazione a cura dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

16.00 ****Electrolux Experience

“Cooking show con degustazione a cura del team “degli chef con la coppola”

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

18.30 ****CUOCHI DI CLASSE

Campionato italiano studentesco di Cucina promosso dal Comune di Argenta

“Fagottini di anguilla all’aglione. Cooking show con degustazione

a cura degli studenti della scuola “”A. Vegni”” di Cortona (Arezzo) vincitrice del campionato.

Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi”

20.30 ****Le Ricette di Bia CousCous – Oste e cuoco Filippo La Mantia

Bia CousCous di grano saraceno con il rag— misto, i piselli e il caciocavallo stagionato.

Cooking show con degustazione.

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

21:30 Cafè Le Cous Cous

Gli scrittori Gian Mauro Costa e Pier Giorgio Di Cara conversano sul giallo siciliano

Palco, Piazza Santuario

22:00 Cous Cous live show Alsarah e the Nubatones in concerto

Palco Spiaggia

MERCOLEDI’  26 SETTEMBRE

12.00 **** Cous Cous di pesce alla sanvitese il cous cous della tradizione –

piera spagnolo e katia abrignani del ristorante tha’am e gna’ sara di san vito lo capo e la chef rosaria anderson Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

13.30 ****Le Ricette di Bia CousCous – Oste e Cuoco Filippo La Mantia Cooking show con degustazione

“Dolce&Salato: Bia CousCous mais e ceci con i tenerumi

e “”Scafazzati”” di Bia CousCous integrale con ricotta, cioccolata, scorze di cannolo, rotte, cannella e frutta candita”

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

15.30 ****Electrolux Experience

Cous cous e la sua semplicità apparente. A cura dello chef Giovanni Lullo, de Il Cortile di Pepe di Cefalù (Pa).

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

19.00 **** TENUTE ORESTIADI: “L’essenza del Belice”

“Degustazione guidata dei vini della cantina siciliana Tenute Orestiadi. Le etichette saranno in abbinamento a due piatti

dello chef Vincenzo Candiano, chef 2 stelle Michelin del ristorante “La Locanda di Don Serafino” (RG).

Palabia – Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

21:30 Cous Cous Live show

Cerimonia di presentazione del Campionato del Mondo di Cous Cous

Piazza Santuario. Conducono Fabio Gallo e Janet e De Nardis

23:00 Cous Cous live show Gemitaiz

Palco Spiaggia

GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE

10:30 Conferenza stampa

Presentazione della 21 \ esima edizione del Cous Cous Fest

PalaBia – Via Lungomare

12.00 *** Campionato del mondo di cous cous

I ELIMINATORIA

Palabia. Conducono Fabio Gallo e Janet de Nardis

14.00 *** Campionato del mondo di cous cous

II ELIMINATORIA

Palabia. Conducono Fabio Gallo e Janet de Nardis

16.00 ****Cous Cous al caffè Lavazza: dal salato al dolce. Cooking show con degustazione.

Cooking show con degustazione a cura dell’Oste e Cuoco Filippo La Mantia

“Il cous cous con la “”glassa”” del capretto e la polvere del caffè

e il cous cous integrale caffè&panna.

Palabia. Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

18.30 *** Campionato del mondo di cous cous

III ELIMINATORIA

Palabia. Conducono Fabio Gallo e Janet de Nardis

20.30 ****Cooking show – GIORGIONE

ll pomod’oro laido. Cooking show con degustazione a cura di Giorgione del programma Orto e Cucina di Gambero Rosso Channel

Palabia. Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

21:30 Cafè Le Cous Cous Talk show condotto da Marzia Roncacci.

Tra gli ospiti gli chef Giorgione, Marc Murphy, Andy Luotto e il giornalista Fabrizio Nonis.

Piazza Santuario

23:00 Cous Cous live show The Kolors

Palco Spiaggia

VENERDI’ 28 SETTEMBRE

12.00 **** Cooking show – Antonio Lamberto Martino

Ballata d’amuri. Cooking show con degustazione.

Palabia. Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

13.30 *** Campionato del mondo di cous cous

IV ELIMINATORIA

Palabia. Conducono Fabio Gallo e Janet de Nardis

16.30 ****Cous cous all’acqua di pomodoro, uova di luccio e olio al basilico.

Cooking show a quattro mani – Filippo La Mantia e Norbert Niederkofler 3 stelle Michelin

Palabia. Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

18.30 ****Le ricette di Bia CousCous – Sergio Barzetti

Bia CousCous al basilico in camicia di melanzana e cuore goloso di toma blu. Palabia.

Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

20.30 *** Campionato del mondo di cous cous

V ELIMINATORIA

Palabia. Conducono Fabio Gallo e Janet de Nardis

21:30 Cafè Le Cous Cous

Talk show condotto da Marzia Roncacci. Tra gli ospiti la foodblogger Chiara Maci e gli chef Filippo La Mantia,

Sergio Barzetti, Norbert Niederkofler e Antonio Lamberto Martino

Palco, Piazza Santuario

21:30 Cous Cous live show Ermal Meta – Non abbiamo armi

Palco in spiaggia

SABATO 29 SETTEMBRE

11.00 Bia CousCous Kids – Chiara Maci

CousCoussini con frittata.

Palabia. Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

13.00 *** Campionato del mondo di cous cous –

FINALE MONDIALE

Palabia Conducono Fabio Gallo e Janet de Nardis

16.00 Cooking show con degustazione a cura della Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura

Palabia. Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

18.00 ****Cooking show – ALCE NERO

Chocolate Cous Cous: cialda di cous cous, composta di fichi e limoni e mousse cioccolato cooking show a cura di Chiara Maci.

Palabia. Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

20.00 ****Le Ricette di Bia CousCous – Oste e Cuoco Filippo La Mantia. Cooking show con degustazione.

Bia CousCous ceci e lenticchie con il macco di fave ed il finocchietto.

Palabia. Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

21:30 Cous Cous live show

Premiazione del Campionato del mondo del cous cous

Piazza Santuario – Conducono Fabio Gallo e Janet de Nardis

23:00 Cous Cous live show Akua Naru in concerto

Palco Spiaggia

DOMENICA 30 SETTEMBRE

12.00 ****Coffee pairing con Caffè Lavazza Cooking show a cura dell’Oste Cuoco Filippo La Mantia e il bar tender Dennis Zoppi

Il cous cous, la birra ed il caffè: cous cous con pesto a crudo di finocchietto, pomodorini secchi, origano, peperoncino e una spolverata di caffè

Palabia. Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

14.00 ****Cooking Show CONAD

Marcello Valentino, Massimo Spallino, Luigi Pomata

Palabia. Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

18.00 ****Premiati Oleifici Barbera

“Olio extravergine di oliva IGP Sicilia miglior alleato della dieta mediterranea? Cooking show con degustazione

con Alessandro Chiarelli presidente del COFIOL e lo chef Emanuele Russo.”

Palabia. Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

21:00 Cerimonia di chiusura

Conducono Andy Luotto e Cinzia Gizzi

Piazza Santuario

22:00 Cous Cous live show

“Matranga e Minafò in “Altrimenti ci aggalliamo”, con la partecipazione di Massimi Scalici e Dj Luca De Paoli”

Palco Spiaggia

Il programma completo della rassegna si trova su www.couscousfest.it

Regolamento biglietti villaggio gastronomico

“Case del Cous Cous Cous e CousCous&Friends: Il biglietto ha un costo di 10 euro, acquistabile presso le biglietterie, è fiscalizzato, è numerato progressivamente ed è composto da tre tagliandi. Il primo tagliando funge da ricevuta fiscale e va conservato ed esibito in caso di controllo da parte delle autorità competenti. Il secondo tagliando dà diritto a: una porzione di cous cous o una specialità internazionale di circa 200 gr. (a scelta tra i menu proposti consultabili nella guida alla degustazione in distribuzione gratuita presso le biglietterie o nei menù affissi presso le Case del Cous Cous), una bevanda di circa 200 ml. (vino bianco/rosso o acqua o una bibita coca cola, secondo disponibilità e sino ad esaurimento delle scorte). Il terzo tagliando dà diritto ad un prodotto di caffetteria Lavazza utilizzabile presso l’Airstream Lavazza o presso Dolcemente Sicilia.”

Dolcemente Sicilia: il biglietto ha un costo di 2 euro, acquistabile presso la biglietteria ubicato nella casa stessa, è fiscalizzato, numero progressivamente ed è composta da 3 tagliandi. Il primo tagliando funge da ricevuta fiscale e va conservato ed esibito in caso di controllo da parte delle autorità competenti. Il secondo tagliando dà diritto a: un dolce tipico siciliano tra quelli proposti in menù o una porzione di frutta. Il terzo tagliando dà diritto ad un prodotto di caffetteria Lavazza utilizzabile presso l’ Airstream Lavazza o presso Dolcemente Sicilia.

**Il ticket per assistere al Campionato Italiano Bia CousCous ha i seguenti costi: 15 euro per ogni semifinale e di 20 euro per le finale. Il ticket comprende l’ingresso al PalaBia con degustazione servita al tavolo dei piatti in gara, accompagnati da un bicchiere di vino, e la partecipazione alla votazione in qualità di componente della giuria popolare. Sono previste tre semifinali (ognuna con due piatti in gara) e una finale (con tre piatti in gara).”

*** Il ticket per assistere al Campionato del Mondo di Cous Cous ha un costo di 20 euro per ogni semifinale e di 25 euro per la finale. Il ticket comprende l’ingresso al PalaBia con degustazione servita al tavolo dei piatti in gara, accompagnati da un bicchiere di vino, e la partecipazione alla votazione in qualità di componente della giuria popolare. Sono previste cinque semifinali (ognuna con due piatti in gara) e una finale (con tre piatti in gara)”

**** Il ticket per assistere ai cooking show ha un costo unitario di 10 euro o 15 euro.Il ticket comprende l’ingresso al PalaBia con degustazione servita al tavolo della o delle ricette commentata in diretta dallo chef, abbinata a un bicchiere di vino.”