E’ stato ufficialmente costituito ieri mattina a Petrosino il Biodistretto “Terre degli Elimi”. La firma dell’atto costitutivo è avvenuta all’interno dell’Aula consiliare alla presenza dei rappresentanti dei comuni, delle aziende e delle associazioni che hanno deciso di aderire all’organismo promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gaspare Giacalone. Presente anche il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmeri.

“Ieri è stato un giorno importante per il nostro territorio, per le sue aziende e per i suoi prodotti agricoli con la firma dell’atto costitutivo del Biodistretto”, è stato il commento di Giacalone. “Un percorso”, ha aggiunto, “iniziato già qualche anno fa con diverse tappe che hanno portato finalmente al momento solenne della nascita formale dell’organismo e alla elezione del primo consiglio direttivo. Un grazie a tutti coloro che sono intervenuti e a chi ne vorrà far parte. Le porte sono aperte a tutti e saremo ben lieti di accogliere nuove adesioni”.

“Sono molto soddisfatto per la costituzione del Biodistretto”, aggiunge l’Assessore Roberto Angileri, “abbiamo lavorato in questi mesi, di concerto con il circolo trapanese di Aiab Sicilia, per mettere le basi a un progetto che vede impegnati i comuni del Trapanese in un’unica visione, cioè offrire una qualità della vita migliore con uno sviluppo economico sostenibile. Il vero lavoro inizia adesso mettendo in rete e coordinando consumatori, produttori agricoli, allevatori, operatori del settore turistico e associazioni culturali e ambientaliste. Un perfetto sodalizio tra agricoltura, ambiente e turismo. L’obiettivo è di promuovere insieme la molteplicità delle nostre eccellenze, valorizzando i prodotti biologici e rendendoli fruibili a tutti. Abbiamo appositamente voluto che i 3/5 della governance del Biodistretto andasse alle aziende agricole affinché siano proprio esse a fare da perno centrale in questo progetto ed è molto significativo come tutte le amministrazioni comunali, anche quelle che presto si uniranno a noi, abbiano con entusiasmo condiviso questo percorso. I comuni della provincia di Trapani lanciano un segnale forte e si identificano in un nuovo e salutare modello di vita”.

“Aiab Sicilia”, evidenzia il presidente del circolo trapanese, Filippo Salerno, “è soddisfatta di aver dato il proprio contributo per la nascita del Biodistretto Terre degli Elimi, il quarto in Sicilia. Si tratta di un modello produttivo e di vita che punta sulla qualità della vita, sul rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo. Tutti assieme adesso dobbiamo fare la nostra parte per realizzare i progetti che abbiamo in mente”.

Del neonato Distretto, che punta alla promozione del biologico e del territorio per tutta la provincia di Trapani, fanno parte 13 comuni e 22 aziende e/o associazioni.

Questo l’elenco dei comuni: Petrosino; Paceco; Alcamo; Valderice; Salemi; Campobello di Mazara; Castellammare del Golfo; Buseto Palizzolo; Calatafimi-Segesta; Castelvetrano; Salaparuta; Partanna; Pantelleria.

Questo l’elenco delle aziende e associazioni: Ditta Costantino Giuseppe; società Lylibeo Biogroup; Cantina Sociale Petrosino; azienda agricola Terre del Sole Zerilli; Cantina Europa; associazione dei produttori Sicilia Bio; azienda agricola Laudicina Vito; azienda agricola Baglio Crete; azienda agricola Massimo Mantia; Circolo Aiab Sicilia; azienda agricola Francesco Rubino; azienda agricola e agrituristica Castelluzzo; oleificio Torre di Mezzo; azienda agricola Triolo Roberto; azienda agricola Francesco Di Lorenzo; azienda agricola Giov Vito Zizzo; azienda agricola Fontana Giuseppe; azienda agricola Vito Sanclemente; associazione Planta; azienda Genna Vincenzo; azienda Camillo Pugliesi; azienda Galfano Antonio.

Contestualmente alla firma dell’atto costitutivo, l’Assemblea ha eletto anche il primo consiglio direttivo del Biodistretto, composto dai rappresentanti di 6 comuni e 9 aziende.

Gaspare Giacalone (Sindaco di Petrosino) Presidente

Filippo Salerno (Aiab Sicilia) Vicepresidente

Giov Vito Zizzo Tesoriere (Azienda agricola Zizzo)

Nicolò Vinci Segretario (Cantina Europa)

Domenico Surdi (Sindaco di Alcamo)

Vincenzo Alfano (Sindaco di Castelvetrano)

Domenico Venuti (Sindaco di Salemi)

Francesco Stabile (Sindaco di Valderice)

Nicolò Rizzo (Sindaco di Castellammare)

Francesco Paolo Rubino (Azienda agricola Rubino)

Francesco Di Lorenzo (Azienda agricola Di Lorenzo)

Vito Sanclemente (Azienda agricola Sanclemente)

Andrea Pantaleo (Oleificio Torre di Mezzo)

Antonino Galfano (Azienda Galfano)

Rossella Bendici (Azienda agricola Baglio Crete).