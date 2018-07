Controlli del sabato sera, denunciate nove persone a Selinunte

I Carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno eseguito tutta una serie di controlli nella borgata marinara di Selinunte, dove, grazie all’ausilio di unità cinofile del Nucleo “Palermo – Villa Grazia”. Qui venivano rinvenuti complessivamente g.37,5 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e g.3,5 di “marijuana”, posti sotto sequestro, e segnalata alla Prefettura di Trapani per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti una giovane.

I controlli del sabato sera, infine, comportavano il deferimento alle competenti Procure della Repubblica di tre soggetti perché risultavano utilizzare un telefono cellulare di provenienza furtiva che veniva sottoposto a sequestro. Altresì sono stati deferiti all’autorità giudiziaria altri 6 soggetti per vari reati: S. D., in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., perché non veniva trovato presso la sua abitazione in arco notturno; P. A. perché controllato alla guida della sua autovettura, e sottoposto ad accertamento alcoltest, risultava avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito; S. G. perché controllato alla guida della sua autovettura risultava essere sprovvisto di patente poiché sospesa, e forniva ai militari operanti false dichiarazioni sull’identità personale; C. G. e L. B. V., perché controllati a bordo dell’autovettura del primo e sottoposti a perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di due coltelli di genere vietato, che venivano sottoposti a sequestro.

Nel predetto contesto operativo sono state controllate più di 200 persone a bordo di 140 mezzi di trasporto di vario genere (automobili, motocicli e ciclomotori), elevate tre contravvenzioni al C.d.S. ed effettuate anche dieci perquisizioni personali e veicolari.