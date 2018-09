Controlli a tappeto dei NAS nelle isole Egadi e a Pantelleria

Nei giorni appena trascorsi, nell’ambito di un operazione denominata “Estate Tranquilla”, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, con la collaborazione del Comando Provinciale di Trapani, hanno eseguito una serie di controlli mirati al rispetto delle condizioni igienico sanitarie di attività commerciali adibite alla somministrazione e vendita di prodotti.

Sulla più grande delle isole (Pantelleria) sono stati controllati sei esercizi commerciali tra pescherie bar e noti ristoranti dove solo uno di questi è risultato in regola, mentre per i rimanenti cinque sono state elevate contravvenzioni per irregolarità inerenti la mancata attività di autocontrollo, carenze igienico sanitarie ed attivazione di depositi abusivi, alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione ed insudiciati.

Sulle isole Egadi invece tra Favignana e Marettimo sono stati controllate circa dieci attività commerciali tra bar pescherie e ristoranti dove quattro sono risultate regolari mentre per le altre sei sono state rilevate irregolarità e carenze igienico sanitarie dei locali.

Alla fine dell’accurata attività di controllo svoltasi in ben 5 giornate il bilancio è stato di alimenti sequestrati per 3.400 KG., per un valore di oltre 100.000 euro, strutture ed attrezzature sequestrate ed elevate sanzioni amministrative per un valore di circa 20.000 euro con la proposta all’ Autorità Sanitaria della chiusura di due attività commerciali.

Importante risultato questo da parte dell’Arma dei Carabinieri che conserva sempre un alto interesse per una problematica importante e che grazie ai Reparti specializzati nel settore limita la commercializzazione di prodotti conservati male, non tracciati che, finendo sulle nostre tavole, possono essere dannosi per il nostro organismo.