Coltivava marijuana in appartamento, arrestato in flagranza

Arresto in flagranza, dalla Polizia, un cittadino mazarese per coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Il personale della Squadra “Pegaso” della Sezione Investigativa del Commissariato di Polizia di Mazara del Vallo ha tratto in arresto Vincenzo Asaro, cittadino mazarese di anni 49, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata poiché socialmente pericoloso. Da qualche giorno gli agenti tenevano sotto stretto controllo l’uomo e la sua abitazione, sospettano che all’interno della quale veniva coltivata droga.

Al fine di dare riscontro all’ipotesi investigativa, nella mattinata del 14 agosto è stata eseguita una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo, in quanto ha permesso di rinvenire, all’interno dell’abitazione dell’Asaro 8 piante di cannabis indica con fusto alto circa un metro e relativo fertilizzante.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro penale e l’astro è stato tratto in arresto in quanto ritenuto nella flagranza del reato di coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.