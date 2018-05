Colombaia di Trapani: un percorso alla ricerca della memoria 

Tracciare un percorso alla ricerca della memoria , sulla implicazione e sulla importanza storica della Colombaia non è stato facile, perché tale percorso è stato fatto di conoscenze sui rapporti esistenti tra la città e il castello , che hanno illustrato gli aspetti più salienti , hanno contenuto una serie di azioni e rappresentato i diversi momenti della sua esistenza, inizialmente da semplice faro per la sicurezza delle imbarcazioni, poi a difesa contro i pericoli provenienti dalle popolazioni viventi ai bordi del Mediterraneo, successivamente alle guerre puniche, per passare, dopo molti anni, a dimora di personaggi storici, con l’ inizio dei moti rivoluzionari del 1848 ed infine destinata ad un triste abbandono nel 1965.

Un modo per tentare di fare comprendere meglio la situazione alla luce degli ultimi 60 anni che viene offerto dall’Associazione Salviamo la Colombaia, che dal 2002 si dibatte per una sua rivalutazione, la quale tra le tante attività svolte per la sua salvaguardia ha realizzato e organizzato negli ultimi 11 anni un Colombaia day con l’intento di mettere a disposizione della gente la possibilità di avere un contatto più “ravvicinato” ad una realtà che sotto certi aspetti è stata molto lontana dagli attuali momenti storici. Comunque l’attività dell’Associazione è stata incessante: quindi con l’undicesimo Colombaia day , confermando ancora una volta, la volontà di creare uno stretto legame tra la città, i cittadini ed il castello, tra la storia di un tempo e quella attuale e la necessità di fare comprendere quanto sia importante per la cultura, il turismo e l’ economia, ha realizzato il giorno 26 maggio alle ore 17,00 presso la Lega Navale un convegno con il tema “Futuro della Colombaia” alla presenza di un folto gruppo di soci , di persone interessate e di candidati sindaco al Comune di Trapani i quali hanno fatto rilevare l’esigenza di una maggiore attenzione nei confronti della Colombaia la quale, purtroppo si trova in cattivo stato. Durante l’incontro l’Associazione ha voluto consegnare all’Arch. Simona Piazza l’attestato di Alfiere della Colombaia per l’anno 2018 per avere discusso la propria tesi sulla Colombaia di Trapani e dimostrando così, da giovane trapanese , un particolare affetto ed interesse per un bene cittadino di così grande valore storico e culturale.

Il giorno 27 maggio sempre alla Lega Navale dalle ore 9,00 alle ore 13,00 vi è stata la possibilità di un annullo postale figurato e alle ore 9,30 è iniziata la visita alla Colombaia la quale ha visto la partecipazione di molte persone che sono rimaste affascinate da questo castello di meravigliosa maestosità ma che ha bisogno di maggiori attenzioni. La manifestazione è stata realizzata con la disponibilità della Lega Navale e del suo Presidente Avvocato Nicola di Vita ai quali va il più vivo ringraziamento dell’Associazione.