Celebrato a Marsala il Giubileo dei Bambini

Poco meno di 800 alunni provenienti da tutte le scuole del marsalese hanno preso parte ieri ed oggi al “Giubileo dei Bambini”, indetto dalla rettoria del Santuario di Maria Santissima della Cava, Patrona principale, per atto notarile, della Città di Marsala. L’iniziativa coordinata da Don Giacomo Putaggio con il gruppo dei Fedelissimi, si è svolta nella ex Chiesa del Collegio e si è avvalsa del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Marsala.

Sia ieri che oggi i bambini sono stai dapprima accolti nell’ex Chiesa del Collegio e successivamente condotti in via XIX Luglio per la visita al Santuario ed alla Grotta. La loro permanenza al Collegio è stata allietata da un gruppo di animatori guidati da Matilde Treno che hanno consentito ai bambini di giocare con gli scivoli e di assaggiare lo zucchero filato. Il tutto mentre un’affabile narratrice enunciava, con l’aiuto di maxi tavole, la storia della Madonna della Cava.