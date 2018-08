Celebrata la prima unione civile, tra persone dello stesso sesso, alle Isole Egadi

Prima unione civile tra persone dello stesso sesso, questa mattina, alle Isole Egadi. Nell’Aula Consiliare di Palazzo Florio, a Favignana, Marco Ferrazzi, di 42 anni, e Federico Fissolo, di 36 anni, entrambi di Rimini, si sono scambiati il loro “sì”.

Ad unirli nel corso della cerimonia è stato il sindaco, Giuseppe Pagoto, secondo quanto previsto dal registro delle unioni civili istituito nell’Arcipelago nel novembre del 2011, quando l’Amministrazione comunale ha assunto la decisione per consentire alle coppie di fatto l’accesso ai procedimenti e ai benefici alle stesse condizioni riconosciute alle coppie assimilate. Il regolamento sulle unioni civili, varato dalla Giunta, era stato approvato l’anno precedente dal Consiglio comunale.

La scelta di Favignana, per Marco e Federico, è stata ‘inevitabile’, dopo esservi stati in vacanza la scorsa estate ed essere rimasti colpiti dal fascino e dalla magia dell’isola. Il compleanno di uno dei due proprio nella giornata odierna, inoltre, ha aggiunto alla celebrazione per la loro unione, un tocco di unicità ulteriore.

Il sindaco Giuseppe Pagoto, nel rivolgere loro gli auguri dell’intera comunità, ha evidenziato, come da tradizione per ogni unione celebrata sull’isola, che chi sceglie le Egadi per suggellare la propria unione, ne diviene simbolicamente, ed affettivamente, cittadino, per il gesto d’amore dimostrato al territorio.