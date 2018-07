Castelvetrano: vince 2,5 milioni di euro ma non li ritira, è caccia al fortunato

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, infatti, il vincitore al Superenalotto di Castelvetrano non si è ancora presentato per la riscossione della vincita realizzata nel concorso n. 51 di sabato 28 aprile 2018, presso il punto vendita Sisal situato in via Mazzini, 118.

La combinazione vincente del concorso è stata 2, 25, 41, 42, 74, 87, Jolly 13, SuperStar 54. La giocata vincente è stata convalidata sabato 28 aprile intorno alle ore 11.00 per un importo pari a € 3,00.

Il fortunato possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora 23 giorni per riscuotere il premio.

I termini per la riscossione dei 2.570.400 euro legati alla vincita del Superenalotto di Castelvetrano – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino – scadranno infatti il prossimo venerdì 27 luglio 2018.

FONTE: CASTELVETRANONEWS.IT