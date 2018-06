Caso tonno avariato a Trapani, sequestri al mercato ittico

Questa mattina, nel corso delle ispezioni disposte dal direttore del dipartimento Veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani effettuato il sequestro preventivo di tonno rosso a tre operatori del mercato ittico al minuto di via Cristoforo Colombo a Trapani.

I veterinari del servizio igiene alimenti di origine animale dell’ASP, affiancati dai vigili urbani della sezione annonaria della Polizia municipale di Trapani , nel corso di verifiche agli operatori del settore alimentare hanno rilevato l’esposizione per la vendita di tranci di tonno fresco esposti a temperatura ambiente. Effettuata la rilevazione della temperatura tramite termometro a sonda, questa risultava oltre il limite di tollerabilità, conclamando il cattivo stato di conservazione.

Scattato così il sequestro preventivo e la segnalazione in procura per la convalida dell’autorità giudiziaria. Si tratta del secondo sequestro in città in pochi giorni.

Compiacimento è stato espresso dal commissario dell’ASP Giovanni Bavetta. “Il nostro personale veterinario – ha commentato – sta operando capillarmente nei controlli e nelle ispezioni nel settore ittico a tutela della salute e della sicurezza alimentare dei nostri cittadini, in un periodo come questo particolarmente delicato per il possibile insorgere della sindrome sgombroide. Preoccupazioni che ha condiviso anche il prefetto di Trapani, seguendo la problematica con particolare attenzione”.