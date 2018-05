Carabinieri arrestano un evaso dagli arresti domiciliari

Nella notte tra il 28 ed il 29 marzo scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo, effettuando un controllo nei confronti di Piero Renda, tratto in arresto solo pochi giorni fa e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per essersi reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, non lo trovavano presso il luogo di dimora.

Immediatamente veniva diramato l’allarme e scattavano le ricerche dell’evaso, che a detta dei familiari, si era allontanato volontariamente nelle prime ore della notte, per ignota destinazione. A seguito delle ricerche, i Carabinieri rintracciavano il fuggitivo alle ore 10:30 del giorno successivo, nel territorio di Alcamo, arrestandolo in flagranza di reato per evasione.

Il giovane alcamese, dopo le formalità di rito, veniva dunque accompagnato- su disposizione dell’Autorità Giudiziaria – presso una casa di cura del marsalese, in attesa del rito direttissimo.

Il processo, svoltosi nella mattinata del 30 successivo, si concludeva con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso la predetta casa di cura.