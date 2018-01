Capodanno da “incubo” al San Paolo Palace, ubriachi assaltano l’open bar e scatenano una rissa

PALERMO – E’ finito in rissa il Capodanno organizzato da una società esterna al San Paolo Palace, a Palermo. Un dopo cena che doveva essere di festa per molti partecipanti si è trasformato in un incubo. Secondo gli organizzatori sarebbero stati venduti 600 biglietti falsi, così è aumentato il numero dei partecipanti facendo scoppiare il parapiglia. In pochi minuti ci sono state quattro risse con giovani che hanno assaltato l’open bar. “E’ stato terribile, gente che si picchiava – racconta una ragazza che insieme ad un’amica e una sorella aveva scelto la festa al San Paolo Palace salutare il 2017 – Siamo dovute scappare per non essere coinvolte in una rissa assurda. Ci siamo trovate in pericolo e siamo andate via”. Anche altri partecipanti sono andati via disgustati. “E’ successo di tutto. Un gruppo di ragazzi ubriachi ha aggredito altre persone – aggiunge un ragazzo – E’ stata un’esperienza terribile, che non ripeterò. Tanta approssimazione e poco professionalità”. Adesso è caccia ai responsabili di quanto accaduto.

fonte ANSA