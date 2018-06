Blutec lancia il nuovo cargo elettrico MADE IN SICILIA

3-Ion è il nuovo cargo elettrico ideato da BLUTEC concepito per le consegne door to door ad impatto ambientale ZERO. Verrà prodotto da inizio 2019 nello stabilimento di Termini Imerese (Palermo)

L’ampio vano di carico può trasportare fino a Kg. 70 mentre il telaio basculante con snodo meccanico brevettato consente una maggiore maneggevolezza del mezzo, permettendogli i caratteristici angoli “di piega” di un agile scooter a due ruote.

Tre ruote e freno di stazionamento regalano a 3-Ion una maggiore sicurezza durante le soste per carico e scarico.

L’autonomia è di 50 Km, la velocità massima raggiungibile è di 45 Km/hr mentre i tempi di ricarica della batteria agli ioni di litio sono di 5 ore.

Nato per soddisfare le più disparate richieste, 3-Ion è personalizzabile nel vano di carico a seconda dell’esigenza dell’utilizzatore finale.

I primi due esemplari sono “entrati in servizio” presso l’organizzazione del Salone di Torino presso il Parco del Valentino, per agevolare consegne e spostamenti dello staff all’interno dell’area dedicata.

L’anteprima di 3-Ion-, in una versione speciale sviluppata in collaborazione con Garage Italia, avverrà in Piazza San Carlo il giorno 9 Giugno 2019

IL GRUPPO BLUTEC

Il Gruppo Blutec nasce nel 2004 dalla fusione del Gruppo Stola, leader nello sviluppo prodotto nato a Torino nel 1919, nel Gruppo Metec, operativo anch’esso nel settore automotive.

Dal 2004 al 2014 il Gruppo si è ulteriormente espanso attraverso acquisizioni mirate e volte ad offrire ai Clienti un servizio completo, dal design alla produzione di serie di componenti.

Il Gruppo, con importanti sedi in Italia ed all’estero, ha raggiunto i 5000 dipendenti. Alla fine del 2014 è stato acquisito l’ex sito FCA di Termini Imerese con l’obiettivo di creare un polo d’eccellenza dedicato alla mobilità alternativa ( ricerca e sviluppo, produzione componenti e trasformazione di qualsiasi veicolo).

Nel 2015 tutte le realtà del Gruppo sono confluite nell’attuale Blutec. Ingegneria Italia è la società del Gruppo che ha disegnato e sviluppato 3-ION, creando questo prodotto Made in Italy per la mobilità urbana sostenibile

FONTE: BLOGSICILIA.IT