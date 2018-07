Blue Sea Land 2018, riunione operativa alla Farnesina

Ieri mattina a Roma, il Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Nino Carlino, ha partecipato, presso la Farnesina, ad una riunione operativa per l’organizzazione della prossima edizione, la settima, dell’Expo Blue Sea Land, che si svolgerà dal 4 al 7 ottobre a Mazara del Vallo.

La delegazione siciliana, composta, oltre che dal Presidente Carlino, dall’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, on. Girolamo Turano, dal Direttore del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, Dott. Dario Cartabellotta e dal Sindaco della Città di Mazara del Vallo, on. Nicola Cristaldi, ha incontrato l’Amb. Vincenzo De Luca, Direttore Generale per la Cooperazione del Sistema Paese, ed il Ministro Plenipotenziario Mario Vattani, Coordinatore UE–Asia Pacifico Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali. Dall’incontro è emerso un impegno fattivo da parte di tutti per la buona riuscita della manifestazione ideata dal compianto Presidente Giovanni Tumbiolo.

Il Presidente Carlino ed il Direttore Cartabellotta dopo aver partecipato ad un convegno sugli investimenti sostenibili nell’agroalimentare hanno incontrato l’Amb. Giorgio Marrapodi, Direttore Generale per la Cooperazione e Sviluppo del MAECI e la Direzione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Successivamente Carlino ha incontrato il Direttore Generale della Pesca del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), dott. Riccardo Rigillo. La giornata si è conclusa con l’incontro con l’Amb. Umberto Vattani, decano di Blue Sea Land, Presidente della Venice International University.

L’Expo Blue Sea Land è organizzato dal Distretto della Pesca e Crescita Blu e dal suo organismo esecutivo per i servizi, il Centro di Competenza Distrettuale, ed in collaborazione della Regione Siciliana, del Comune di Mazara del Vallo e l’importante malleva del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

La settima edizione di Blue Sea Land sarà dedicata ai Cluster e alle buone pratiche della green, blue economy e della bio-economia. Blue Sea Land costituisce un formidabile laboratorio di diplomazia economica, sociale, scientifica e culturale ed è un’importante piattaforma per la valorizzazione delle eccellenze, sapori e saperi, del mare e della terra.