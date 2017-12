Birgi, per le feste un volo in più per Milano

Fino al 9 gennaio Ryanair effettuerà un volo in più la settimana da e per Trapani Birgi e Milano (in realtà Bergamo – Orio al Serio).

«Era stato già inserito nella programmazione invernale – spiega Giancarlo Guarrera, direttore generale di Airgest, la società che gestisce lo scalo trapanese – in considerazione dell’aumento del traffico che in questo periodo del lungo ponte di Natale e Capodanno si registra tutti gli anni». Una tratta, quella da e per Milano che oggi è di gran lunga la più richiesta dall’utenza.

Le rotte aggiuntive della compagnia irlandese, infatti, sono state attivate nonostante l’aeroporto di Trapani Birgi abbia, dalla riapertura dopo i lavori di manutenzione straordinaria della pista, un nuovo volo Alitalia, quotidiano, da e per Milano Linate.

FONTE: GDS.IT