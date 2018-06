Biglietti venduti ma il volo non c’è, giallo sulla nuova compagnia in partenza da Trapani

I biglietti sono stati venduti ma il volo non esiste. È la sorte del Trapani-Bologna della compagnia aerea People Fly che sarebbe dovuto decollare domenica pomeriggio da Birgi ma di cui in realtà non c’è nessuna traccia.

In molti avevano già acquistato il ticket per imbarcarsi su quell’aereo ma resteranno a terra. La conferma arriva da Airgest, la società che gestisce lo scalo trapanese e che non ha previsto nessun decollo dalle proprie piste del volo LWI705 delle 18.50 alla volta del capoluogo emiliano.

“In ordine ai voli venduti sul sito di People Fly – si legge in una nota di Airgest – si segnala che non sono attualmente in essere rapporti commerciali tra l’operatore in questione e l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi”.

E ancora: “Airgest, società di gestione dell’aeroporto, pur incentivando l’implementazione dei voli, da e verso lo scalo, considera fondamentale la tutela del passeggero. Si consiglia, quindi, prima della prenotazione la verifica dell’operatività dei voli tramite il nostro sito internet o l’operatore di fiducia”.

Dello stesso tenore un comunicato dei giorni scorsi pubblicato sul sito dall’aeroporto Valerio Catullo di Verona: “Si avvisa l’utenza che ci è stata segnalata la messa in vendita, da parte dell’operatore People Fly, di voli con partenza da Verona e destinazione Trapani, che sarebbero operati dal vettore Lumiwings durante il periodo estivo 2018; tuttavia ad oggi tali voli non risultano ancora programmati presso l’Aeroporto di Verona. Si invitano, pertanto, tutti i passeggeri che intendessero effettuare degli acquisti di tali voli a porre la massima attenzione. Si consiglia, prima della prenotazione, la verifica dell’operatività dei voli tramite il presente sito internet od operatore di fiducia”.

Il dubbio ai viaggiatori diretti a Bologna da Trapani, e che hanno comprato il biglietto per circa 84 euro ciascuno, è venuto al momento di effettuare il check-in on line: sul sito, lo stesso dal quale era arrivata la mail di conferma con tanto di numero del volo e orario del decollo, infatti, non esiste uno spazio per l’assegnazione del posto.

Da qui le preoccupazioni confermate poi dalle chiamate direttamente a Birgi. Da People Fly, invece, nessuna risposta: l’unico numero presente sulla pagina web ufficiale risulta costantemente occupato, nè sono servite le mail all’indirizzo specificato con richieste di spiegazioni o rassicurazioni.

Le nuove rotte di People Fly da Trapani erano state presentate all’inizio di aprile, molte le destinazioni annunciate dalla società che opera nei voli charter come broker e che ha sede a Cagliari: Roma Fiumicino, Bologna, Pisa, Verona e Vilnius.

