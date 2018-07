Benefici alle piccole e medie imprese: esclusa l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura

PO FESR 2014/2020 – “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione”

L’Assessorato alle Attività produttive diretto da Rino Passalacqua rende noto che i cluster tecnologici e le reti per l’innovazione offrono alle Imprese l’opportunità di rafforzare la propria capacità competitiva ed integrarsi al meglio nelle filiere ad alto contenuto innovativo.

L’azione 1.2.1.01 FESR (2014/2020) Sicilia sostiene le PMI con contributi in conto capitale a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento sul territorio regionale legati alla partecipazione a cluster tecnologici e reti di innovazione, nonchè all’accesso ad altri programmi comunitari (Horizon 2020).

La misura, promossa dal Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana, finanzia in particolare progetti di: ricerca industriale (il contributo comunitario potrà arrivare fino al 50% dei costi ammissibili), sviluppo sperimentale (intensità massima del contributo al 25%), innovazione dei processi e dell’organizzazione (contributo massimo al 50%). L’importo degli aiuti potrà raggiungere l’80% del totale ammissibile (maggiorazioni del 20% per le imprese più piccole e del 15% in caso di divulgazione dei risultati del progetto ed utilizzo di software open source).

Possono accedere ai benefici le piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale, con esclusione dei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Le domande dovranno essere presentate online sul Portale delle Agevolazioni della Regione Siciliana a partire dalle ore 12,00 del 12 agosto 2018 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019.

La dotazione complessiva della misura per il triennio 2018/2020 è stabilita in 10 milioni di euro.

Per maggiori informazioni https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020-azione-1-2-1-01-azioni-di-sistema-per-il-sostegno-alla-partecipazione-degli-attori-dei-territori-a-piattaforme-di-concertazione-e-reti-nazionali-di-specializzazione-tecnol/.