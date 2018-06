Bando di concorso per stabilizzazione dei precari del Comune di Mazara

“Partono le procedure di selezione riservate per la stabilizzazione dei precari storici. La nostra Amministrazione, come già anticipato nei mesi scorsi in linea con le novità normative in materia di personale, persegue l’obiettivo di dare stabilità ai precari storici del nostro Comune che dopo tanti anni di servizio a tempo determinato potranno finalmente essere assunti a tempo indeterminato. Diamo anche stabilità alla piena funzionalità degli uffici pubblici, che sono sotto organico a causa dei numerosi pensionamenti di personale di ruolo e del blocco delle assunzioni che per anni ha caratterizzato la pubblica amministrazione e che ora finalmente è stato rimosso. Oltre alla stabilizzazione dei precari storici, prevediamo inoltre 12 nuove assunzioni”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo on. Nicola Cristaldi, annunciando che sono stati pubblicati nel portale istituzionale del Comune – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, gli avvisi di selezione pubblica per la stabilizzazione a tempo indeterminato di 170 lavoratori precari mentre altri due precari storici, istruttori direttivi tecnici (categoria D) saranno assunti a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatoria di selezioni di stabilizzazione già espletate nel 2015.

Con la pubblicazione dei bandi di concorso per la stabilizzazione dei precari storici e l’imminente pubblicazione dei concorsi ordinari, l’Amministrazione prosegue il crono programma del piano delle assunzioni.

Per quanto riguarda i concorsi ordinari per l’assunzione dall’esterno, che per il 2018 riguarderà 12 figure professionali, conclusa la procedura di mobilità obbligatoria che non ha dato esito, dovrà ora essere attuata come prevede la legge la procedura di mobilità volontaria, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale dei relativi bandi di concorso e solo dopo l’espletamento di questa procedura si potrà eventualmente effettuare una selezione ordinaria con concorsi aperti a tutti.

– STABILIZZAZIONE PRECARI: Sono 8 gli avvisi di selezione pubblica per la stabilizzazione a tempo indeterminato, esclusivamente riservati ai precari storici dell’Ente, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 75/2017 (legge Madia) e dell’art. 26 della legge regionale n. 8/2018, per un totale di 170 figure professionali.

In particolare gli avvisi a firma del dirigente del 2° Settore Maria Stella Marino riguardano:

5 istruttori informatici categoria C part time 18 ore settimanali;

39 Istruttori amministrativo-contabili categoria C part time di cui 16 a 24 ore settimanali e 23 a 18 ore settimanali;

14 Istruttori tecnici categoria C part time di cui 9 a 24 ore settimanali e 5 a 18 ore settimanali;

59 Esecutori operativi specializzati categoria b1 part time di cui 40 a 24 ore settimanali e 19 a 20 ore settimanali;

16 Agenti di Polizia Municipale categoria C part time di cui 4 a 24 ore settimanali e 12 a 18 ore settimanali;

28 Operatori Tecnici categoria A part time 21 ore settimanali;

8 Esecutori tecnici specializzati categoria b1, part-time di cui 6 a 24 ore settimanali e 2 a 20 ore settimanali;

1 Operatore generico categoria A part time 24 ore settimanali.

Le domande di partecipazione alle selezioni, che vanno compilate sui modelli allegati agli avvisi pubblici, vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 7 luglio 2018.

Oltre alla valutazione dei titoli di studio, culturali e di servizio, per le categorie C e superiori sono previste prove d’esame scritta ed orale, mentre per le categorie inferiori (A e B) oltre alla valutazione dei titoli è prevista semplicemente una prova pratica di idoneità.

– CONCORSI ORDINARI: Conclusasi senza esito la procedura di mobilità obbligatoria, come previsto dalla legge l’Amministrazione Comunale pubblicherà a breve sulla Gazzetta Ufficiale e all’albo pretorio online i bandi di concorso per la mobilità volontaria da altri Enti di 12 figure professionali.

Il piano triennale delle assunzioni proseguirà nel 2019 con i concorsi ordinari per 7 figure professionali, mentre nel 2020 è prevista l’assunzione tramite concorsi ordinari dall’esterno di ulteriori 8 figure professionali.

Prevista inoltre nel triennio l’opportunità di aumenti di categoria di personale dipendente con le procedure di verticalizzazione e la trasformazione del rapporto di lavoro, da part time 30 ore settimanali a full time 36 ore settimanali ad un istruttore direttivo contabile ed un istruttore direttivo tecnico categoria D, assunti tramite stabilizzazione nel 2015.