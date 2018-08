Bambino di 6 anni muore a seguito di un incidente. Sconvolta la comunità di Partanna

Dopo lo scontro con un’altra vettura, l’automobile su cui viaggiava il piccolo assieme ai suoi genitori originari di Partanna è stata infilzata da un palo metallico della barriera laterale della carreggiata

Una terribile tragedia è avvenuta ieri pomeriggio a Menfi, dove, a seguito di un drammatico incidente stradale, questa mattina è morto un bambino di 6 anni. Il piccolo non ha superato la notte il bambino, mortali si sono rilevate le lesioni riportate. Il bambino di 6 anni è stato trasportato, in elisoccorso, all’ospedale di Palermo dove i medici hanno tentato, invano, di tutto per salvarlo.

Il bambino era a bordo di una Nissan Qashqai, assieme ai genitori, una famiglia originaria di Partanna, ma residente a Como, quando si è scontrata con una Ford Mondeo. Lo scontro, pare causato dal mancato rispetto della segnaletica, è stato violentissimo, tanto che la Nissan è stata balzata fuori dalla carreggiata ma il destino voleva che si infilzasse contro un palo di ferro che attraversava la parte posteriore dell’abitacolo. La sfortuna ha voluto che il palo, pare utilizzato come barriera laterale della carreggiata, nel squarcia l’auto colpiva il bambino, che si trovava seduto su un seggiolino ancorato al sedile posteriore dell’auto, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo in elisoccorso. Purtroppo il delicato intervento chirurgico a cui è stato immediatamente sottoposto non è stato sufficiente a salvargli la vita. Il bambino, infatti, è spirato nella mattinata di oggi

Sul violento schianto, sulle cause del quale continuano ad indagare gli inquirenti, la Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un fascicolo. La notizia del brutto incidente è della successiva morte del bambino, ha scosso gli abitanti di Menfi, ma soprattutto quelli di Partanna dove la sfortunata famiglia, emigrata al nord per motivi di lavoro, stava facendo rientro per trascorrere le ferie di Ferragosto.