Avis Marsala: le giornate di donazione del mese di agosto

Sono sette le giornate di Agosto che l’Avis Marsala dedica alla raccolta di sangue. Nella sede di via Bruzzesi, la prima giornata utile è Giovedì prossimo, 2 agosto. Dalle ore 8 alle ore 11:30, medici e volontari accoglieranno quanti vorranno compiere questo alto gesto di altruismo.

“Dare benessere a chi ne ha bisogno vitale ci rende migliori – afferma Isabella Galfano, presidente dell’Avis; ma la donazione costituisce anche l’occasione per conoscere il nostro stato di salute, grazie alle analisi che saranno effettuate sul sangue che si dona. Confido nella sensibilità di tutti e vi aspettiamo numerosi anche in questo mese, perchè il bisogno di sangue non va in ferie”.

Nel mese di agosto, le donazioni vengono raccolte dall’Avis nelle giornate di GIOVEDI’ (2, 9, 23 e 30) e DOMENICA (5, 12 e 19). Possibile e consigliabile la prenotazione, collegandosi al sito https://avis-comunale-marsala.reservio.com/