Avis Marsala: aumentano le giornate feriali per le donazioni di sangue

L’Avis di Marsala incrementa le donazioni nelle giornate feriali. “Il periodo estivo è particolare, comportando altresì un calo fisiologico nella raccolta delle sacche di sangue”, afferma la presidente Isabella Galfano. Così, tenuto conto che le domeniche sono le giornate maggiormente dedicate al mare e alle escursioni, le abbiamo ridotte a due ed aumentato le donazioni infrasettimanali”. Pertanto, a luglio e agosto si potrà donare all’Avis la prima e la terza domenica, nonché tutti i giovedì di ciascun mese estivo. In particolare, per il prossimo Luglio, sono queste le giornate in cui si effettuerà la raccolta di sangue (dalle ore 8 alle ore 11,30):

– Domenica 1 e 15;

– Giovedì 5, 12, 19 e 26

L’Avis ricorda che per la donazione di sangue, al lavoratore dipendente – sia del settore pubblico che privato – viene concessa una giornata di riposo retribuita.