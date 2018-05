Aveva investito una donna in bici in Giappone, scarcerato il figlio dell’attore trapanese Mazzarella

Scarcerato Piero Vincent Mazzarella, 28enne siciliano figlio dell’attore originario di Erice Marcello Mazzarella. Il giovane era stato arrestato lo scorso 2 maggio a Tokyo, dove si trovava in vacanza, per aver investito con la sua bicicletta una donna.

A lanciare un appello per la sua liberazione era stato proprio il padre, auspicando l’intervento del governo italiano: “Mio figlio è detenuto in Giappone per un banale incidente in bici. Le autorità italiane devono aiutarlo”, aveva scritto sul suo profilo Facebook l’attore, tra gli interpreti di «Baarìa» di Giuseppe Tornatore.

Dopo 16 giorni di reclusione nella caserma giapponese di Ikegami il figlio Piero Vincent è finalmente tornato in libertà e a darne notizia è stato proprio Marcello Mazzarella con un post sul social network.

“Dopo giorni di durissimo lavoro – scrive Mazzarella – posso solo dire che mio figlio è stato liberato. Appena possibile darò notizie più precise e approfondite. Grazie a tutti voi. Il vostro amore e la vostra solidarietà mi ha dato la forza e ha mosso qualcosa di potente e risolutivo”.