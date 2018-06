Auto travolge 4 minorenni a Trapani, uno è grave

Tragedia sfiorata, ieri notte, a piazza Scarlatti, nella zona del centro storico di Trapani. Quattro pedoni, tutti minorenni, sono stati travolti da un’auto. Uno di loro è ricoverato in gravi condizioni. Gli altri hanno riportato fratture. L’incidente stradale si è verificato intorno all’una. Un’auto, una Fiat Cinquecento, proveniente da Corso Italia, nell’abbordare la curva, subito dopo il cinema Ariston, è piombata, complice verosimilmente l’alta velocità, addosso ai quattro ragazzi, andandosi poi a schiantare contro alcuni scooter parcheggiati in piazza. L’impatto è stato violentissimo. I minorenni, falciati, sono stati sbalzati per alcuni metri. Scattato l’allarme sono intervenuti le ambulanze del 118, la polizia e i carabinieri.