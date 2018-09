Auto esce di strada e piomba su vetture in sosta in piazza

Rocambolesco incidente oggi pomeriggio a Valderice dove una Fiat Stilo condotta da una donna di 47 anni con a bordo la figlia quindicenne, per cause ancora in fase di accertamento, è piombata da via della Regione su due auto parcheggiate in piazza Pertini (ex piazza Municipio).

La vettura, nella sua traiettoria, ha travolto anche un pedone, un 50enne residente nella frazione di Bonagia, sfondando poi il parapetto in cemento e metallo che delimita la piazza e terminando la corsa, dopo un volo di circa 2,5 metri, sulle auto dove, per fortuna, non c’erano persone a bordo.

Non sono gravi le condizioni delle persone rimaste coinvolte nell’incidente. L’uomo ha riportato una ferita al piede sinistro mentre alla donna che era alla guida della Fiat Stilo, anch’essa residente nella frazione valdericina di Bonagia, sarebbe stata riscontrata una contusione al volto.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia Municipale, ambulanze del 118 e di “Sos Valderice” e i Vigili del Fuoco che hanno utilizzato una gru per rimuovere il mezzo rimasto in bilico. Al momento non abbiamo notizie sulle condizioni del pedone e delle donne che erano sull’auto che, comunque, non sono in pericolo di vita.

FONTE: TRAPANIOGGI.IT