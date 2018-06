Attività addestrativa-operativa per i Bersaglieri di Trapani in ambiente boschivo

Si è svolta, nei giorni scorsi, nel territorio del Comune di Erice in zona Martogna, un’esercitazione in assetto tattico in ambiente montano di un’unità a livello plotone del 6° Reggimento Bersaglieri.

L’attività addestrativa-operativa, che prevede una fase di pianificazione, di coordinamento e di condotta in ambiente boschivo, ha avuto lo scopo di permettere alle Unità sotto ordinate del reggimento di mantenere ed incrementare alcune delle capacità fondamentali del combattente. In particolare, l’esercitazione ha previsto una prova di topografia e di orienteering nonché di atti tattici elementari a premessa di eventuali combattimenti in zona boscosa.

Da sottolineare che l’attività addestrativa, s’inquadra anche in un contesto più ampio di lotta agli incendi, attività recentemente promossa dal Prefetto di Trapani, Dott. Darco Pellos, che ha inteso incrementare la presenza di uomini dello Stato nelle aree d’interesse sotto il profilo della prevenzione incendi boschivi che hanno pesantemente colpito il territorio trapanese negli ultimi anni. In questo ambito, lo svolgimento dell’attività addestrativa da parte dei bersaglieri costituisce un deterrente e contribuisce attivamente a prevenire eventuali azioni criminose che, ove scoperte, sarebbero prontamente segnalate alle forze dell’ordine.