ASP Trapani: nuovi amministrativi nella pianta organica

Una modifica qualitativa della dotazione organica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con la previsione di 39 posti di nuova istituzione, di cui 30 nell’area amministrativa. E’ l’esito dell’incontro svoltosi ieri pomeriggio nel tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali.

“Su questo – commenta il direttore amministrativo dell’ASP Rosanna Oliva – l’azienda ha visto la condivisione della componente di parte sindacale sulla proposta di modifica presentata, non solo delle organizzazioni del comparto, ma anche dei sindacati della dirigenza medica, che si sono resi conto che questa modifica porterà ossigeno alle aree amministrativa e tecnico-informatica, aree critiche e di fondamentale importanza per il buon funzionamento dell’intera amministrazione”.

Tale modifica qualitativa della dotazione organica approvata nel 2017, riguarda prevalentemente il potenziamento del fabbisogno di figure professionali amministrative e tecniche, che saranno poste a supporto delle strutture sanitarie, in specie dei distretti territoriali, con personale cui sarà richiesta la laurea in materie giuridiche, economiche. Previsto anche personale con lauree in informatica e ingegneria elettrotecnica, che sarà assegnato agli uffici tecnici dell’azienda.

“Questa variazione ovviamente avverrà – conclude la Oliva – mantenendo invariata la massa finanziaria. Ringrazio i rappresentanti sindacali che con il loro contributo hanno supportato e manifestato apprezzamento verso il lavoro svolto dall’Amministrazione in questa fase di riorganizzazione, avendo compreso le contingenti esigenze che hanno orientato tali scelte”.