L’Azienda Sanitaria Provinciale comunica che gli ambulatori vaccinali della provincia per il mese di agosto saranno aperti al pubblico solo nelle ore antimeridiane, mentre nel pomeriggio garantiranno solo le urgenze.

Si comunica inoltre che il giorno 6 agosto saranno chiusi per disinfestazione gli uffici della sede centrale dell’ASP in via Mazzini e i locali del dipartimento di Prevenzione di via Amm. Staiti a Trapani.