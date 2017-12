Arti marziali, al dojo del maestro Mortillaro il Master Founder Antonio Di Salvo e lo stile della tigre

Un nuovo stage di arti marziali a Marsala per i grandi appassionati, gli irriducibili, per coloro che non rinunciano a perfezionarsi e a migliorarsi, anche nel periodo delle festività natalizie. Il Maestro Francesco Mortillaro (Referente Regionale Sicilia Kombat Silat) per chiudere in bellezza l’anno del proprio dojo ha organizzato per giovedí 28 gennaio, alle ore 18:30, a Marsala presso la palestra dì via Grotta del Toro, un appuntamento davvero unico. Un corso di perfezionamento con il Master Founder Antonio Di Salvo, grande esperto e conoscitore della SILAT HARIMAU conosciuta anche col nome di SILAT MACAN (pronuncia macian), lo stile della tigre è uo dei più importanti e risulta il progenitore di molti altri stili più recenti.

Le mani vengono usate per per lo più aperte, al fine di artigliare e strappare gruppi muscolari, e soprattutto per disarticolare le braccia dell’avversario. Con le mani aperte si ruota la testa dell’oppositore in azioni fulminee e potenti, talvolta eseguite con slancio, per rompere il tratto cervicale o per effettuare efficaci strangolamenti e persino artigliare la gola o gli occhi. Si usano anche i colpi di pugno, col taglio della mano e colpi di gomito: sono inclusi i calci e le ginocchiate.

SILAT HARIMAU o SILAT MACAN (lo stile della tigre) è una delle discipline che arricchiscono le discipline del Kombat Silat,un sistema moderno di difesa personale che prende spunto dalle Arti Marziali Indonesiane, Cinesi e Malesi in un mix di altissima efficacia, per contrastare con le sue feroci e imprevedibili applicazioni le moderne discipline occidentali. E’ una disciblina riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.

Lo stages formativo di giovefdí 28 dicembre con i Maestri Francesco Mortillaro ed Antonio Di Salvo sarà incentrato sulle tecniche della SILAT HARIMAU, ritenuta, se non la più devastante… sicuramente tra le Arti Marziali più “Crude e Mortali” esistenti. Lavoro di “agilità e di potenza”, di “precisione e rottura articolazioni” come evitare e portare i colpi incluse le “strategie” di come “evitare”

Il programma dello stage di giovedí 28 dicembre prevede La tigre segue le 5 direzioni (piccola sequenza):

– Attacchi e difese con i gomiti e le ginocchia

– Lavoro tigre sul viso da varie angolazioni

– Strangolamento e soffocamento

– Calci dal suolo e calci inusuali

Ritenuto uno dei più pericolosi se non il più pericoloso sistema di combattimento, lo stile Harimau gode di grande rispetto nei cultori del mondo Silat, anche perchè un maestro di questa meravigliosa disciplina fa esplodere una potente energia primordialė. Per logistica e per qualsiasi altra informazione contattare direttamente il Maestro Mortillaro al numero: 3311647343, ulteriori informazioni possono essere attinte sui siti www.kombatsilat.com oppure www.tigrenera.it