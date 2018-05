Arrestato un ladro d’auto a Campobello di Mazara

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nel corso del fine settimana scorso, hanno effettuato una serie di servizi mirati nei centri urbani di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, all’esito dei quali, hanno arrestato per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato di autovetture, il tunisino, Housam Ghammam 25 enne.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, nella notte del 14 maggio, su richiesta di intervento di un privato, sono intervenuti in Piazza Stazione a Campobello di Mazara, ove era stato segnalato un giovane che, in evidente stato di alterazione, aveva danneggiato delle autovetture in sosta nel tentativo di derubarle. Per portare a termine l’azione delittuosa, il giovane ladro, mediante l’uso di un bastone, aveva danneggiatoi parabrezza e i finestrini della autovetture mandandoli in frantumi.

L’equipaggio dei Carabinieri, giunto sul luogo dell’intervento, avendo constatato quanto prima appreso dal richiedente, fermava il giovane tunisino, ancora intento a danneggiare le autovetture in sosta, accompagnandolo in caserma per gli adempimenti di rito, a seguito dei quali, veniva tratto in arresto. Sottoposto a perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto occultati sulla persona, un mazzo di chiavi di un’abitazione e degli occhiali da sole di cui il giovane si era poco prima impossessato. La refurtiva è stata poi restituita ai legittimi proprietari.

Ancora una volta fondamentale si è rivelata la collaborazione dei cittadini che prontamente hanno segnalato al 112 l’atto criminoso che questo giovane ragazzo stava portando a termine, permettendo così ai militari dell’Arma di intervenire e trarre in arresto in flagranza di reato il tunisino.