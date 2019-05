Arrestato un ingegnere per la pen drive esplosiva che ferì un poliziotto presso la Procura di Trapani

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 51enne, palermitano, disoccupato, ritenuto responsabile dell’esplosione della pen-drive che, nell’ottobre 2018, ferì gravemente negli uffici della Procura della Repubblica di Trapani un Ispettore Superiore della Polizia di Stato. L’uomo è stato individuato dopo otto mesi di indagini, è un esperto di esplosivi e appartiene a una famiglia facoltosa che ha interessi economici tra Trapani e Pantelleria.

La vicenda nasce nel 2016 alla morte del padre dell’ingegnere, quando il suo patrimonio venne minacciato da una serie di azioni legali di alcuni creditori. L’uomo fabbricò due chiavette contenenti esplosivo.

L’operazione, chiamata “Unabomber Pantelleria”, è stata condotta dalla Squadra mobile di Trapani coordinata da Fabrizio Mustaro, insieme alla Sezione di Polizia giudiziaria della procura della Repubblica. L’ispettore di Polizia della sezione di pg della Procura di Trapani, Gianni Aceto, rimase gravemente ferito alla mano sinistra mentre stava inserendo una chiavetta usb in un computer. La chiavetta, che conteneva esplosivo, contenuta in un plico, era stata inviata ad un avvocato che, insospettitosi, l’aveva a sua volta consegnata alla polizia. La chiavetta è rimasta per due anni in procura prima di essere analizzata.

Ulteriori dettagli si apprenderanno nel corso della conferenza stampa che si terrà in Questura, a Trapani, presso la Sala Riunioni sita al 4° piano, alle ore 11.00 di oggi.