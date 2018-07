Arrestato trentenne ricercato per aggressione e lesioni a Campobello di Mazara

Emanuel Joan Moisa cittadino rumeno destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal paese di origine, è, stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo.

Nel corso dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto della criminalità comune è stato rintracciato e arrestato il trentenne rumeno, ricercato per aggressione e lesioni commesse nel proprio paese natio. L’uomo si era rifugiato in Italia, a Campobello di Mazara, dove, nella speranza di sfuggire all’arresto, lavorava come bracciante agricolo.

Il malvivente era riuscito a sfuggire alla cattura rifugiandosi in abitazioni abbandonate in cui trascorreva brevi periodi di latitanza, fino al momento del fermo da parte dei Carabinieri che, avendo individuato i casolari in cui poteva nascondersi il malvivente, sono intervenuti con delle perquisizioni simultanee culminate con l’arresto del catturando.

L’uomo, al termine delle operazioni, è stato rinchiuso in carcere a disposizione della competente Corte di Appello di Palermo.