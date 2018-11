Arrestato pregiudicato per scontare un fine pena a Poggioreale

Lo scorso fine settimana i militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano hanno arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento giudiziario. Nel pomeriggio di venerdì 2 novembre i militari della Stazione di Poggioreale, diretti dal Maresciallo Giovanni Ferraro, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo a carico di Dino Beltrame, 37enne poggiorealese, disoccupato e ben noto agli uffici giudiziari. Quest’ultimo dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare una pena di 8 mesi e 22 giorni di reclusione, per aver commesso nell’ottobre 2016 violenza e minaccia a pubblici ufficiali e aver violato le prescrizioni della misura preventiva della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

