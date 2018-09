Arrestato mazarese per detenzione di stupefacente

La Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di Polizia di Mazara del Vallo diretto da Damiano Lupo ha portato a termine una attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. L’operazione ha consentito l’arresto in flagranza, in ordine ai delitti di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish del mazarese Francesco Ferrante, di 34 anni, con precedenti penali e di polizia.

Dall’attento monitoraggio del territorio era già stata individuata, quale probabile epicentro di una massiccia attività di spaccio di sostanze stupefacenti, l’abitazione dell’ arrestato. Nella mattinata di ieri, il personale operante ha approntato un appostamento attorno all’abitazione del soggetto per organizzare un’irruzione finalizzata ad effettuare una perquisizione domiciliare alla ricerca di sostanza stupefacente che ha permesso di rinvenire e sequestrare penalmente, all’interno dell’abitazione 10 grammi di cocaina e 5 grammi di hashish, un bilancino di precisione, oggetti inequivocabilmente destinati alle operazioni di confezionamento di dosi e una somma complessiva di 700 euro, soprattutto in banconote di piccolo taglio, ritenute provento delle illecite cessioni di sostanze stupefacenti e un brogliaccio contenente la relativa contabilità.

Sulla scorta di cotante risultanze investigative, pertanto, Ferrante veniva tratto in arresto poiché ritenuto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dei tipi cocaina e hashish. Completata la redazione dei relativi atti di polizia giudiziaria, come disposto dal P.M. di turno, il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione in attesa della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo.

L’odierno arresto si inserisce in un complesso ed articolato filone operativo, già intrapreso dall’inizio dell’anno dai Poliziotti del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, volto a contrastare con determinazione il fenomeno della diffusione delle droghe a Mazara del Vallo.

Sotto tale profilo, dall’inizio dell’anno in corso sono state tratte in arresto ventitré persone nella flagranza di reati concernenti le sostanze stupefacenti; inoltre sono stati effettuati numerosi controlli in corrispondenza dei punti nevralgici del territorio, sfociati in perquisizioni personali che hanno permesso di contestare, da inizio anno, a quarantasei soggetti la violazione amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990.