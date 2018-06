Arrestati un trapanese ed un ganese a Trapani

Un trapanese ed un ganese sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel corso dei servizi tesi al controllo integrato del territorio, effettuati anche con l’ausilio delle pattuglie appiedate. Nel corso del weekend appena decorso, sono stati arrestati dalla Polizia, in due diverse occasioni e per fatti distinti, due soggetti: Francesco Danese, trapanese, classe 1966 e Akukuna Affah, del Gana, classe 83, entrambi conosciuti agli Uffici della Questura perché annoveranti pregiudizi di Polizia.

Nel particolare il Danese si rendeva responsabile del reato di evasione dalla misura alternativa della detenzione domiciliare e durante un ordinario controllo da parte di un equipaggio della volante non veniva trovato nella propria abitazione. Cercato per le vie cittadine e raggiunto, veniva tratto in arresto.

Il ganese, invece, si aggirava con fare sospetto vicino a delle autovetture in sosta, guardando all’interno degli abitacoli e per questo veniva fermato e controllato da un equipaggio della volante. Alla richiesta dei documenti il soggetto tentava prima la fuga e dopo, raggiunto dai poliziotti, iniziava ad aggredirli. Ne nasceva una colluttazione a seguito della quale gli operatori riportavano delle lesione, riuscendo però a trarre in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate il gambiano, oltretutto irregolare nel territorio dello stato.

I due arrestati saranno presentati nella mattinata odierna dinanzi al Giudice del Tribunale di Trapani per essere giudicati con il rito direttissimo.