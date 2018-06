Arrestati due pregiudicati per detenzione di stupefacenti a Mazara del Vallo

La Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo diretto da Damiano Lupo ha portato a termine una mirata attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. L’operazione ha consentito l’arresto in flagranza, in ordine al delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, dei due cittadini mazaresi Antonino Quinci, di 26 anni (con precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio e concernenti gli stupefacenti) e Davide Randazzo, di anni 25 (con precedenti in materia di reati contro il patrimonio).

Dall’attenta analisi del territorio era già stata individuata, come probabile epicentro di una massiccia attività di spaccio di sostanze stupefacenti, un appartamento sito in Piazzale Europa che i due giovani mazaresi conducevano in locazione. È stato, pertanto, predisposto nel primo pomeriggio dell’08.06.2018 un complesso dispositivo operativo attraverso l’organizzazione di servizi di appostamento e di pattugliamento della zona di Piazzale Europa.

Già la mera attività di osservazione ha permesso di documentare uno svariato numero di cessioni di sostanza stupefacente. Per fornire decisivo ed inequivocabile riscontro a quanto ipotizzato, si è, tuttavia, proceduto ad identificare i soggetti ritenuti acquirenti di sostanza stupefacente.

In tutti i casi l’attività di riscontro ha dato esito positivo in quanto ha permesso di rinvenire altrettante dosi di marijuana, appena acquistate presso il citato appartamento dai soggetti monitorati. Conseguentemente, ai soggetti è stata contestata la violazione, con il relativo sequestro amministrativo, per il possesso per uso personale di sostanza stupefacente, prevista dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990.

In ultimo, per suggellare in maniera definitiva il ricco quadro probatorio già delineato, il personale operante ha approntato un appostamento attorno all’immobile monitorato per organizzare un’irruzione finalizzata ad effettuare una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare penalmente, all’interno del predetto appartamento, 70 grammi circa di marijuana suddivisi in dosi e pronte per essere spacciate, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di dosi. Inoltre è stata rinvenuta e sequestrata a carico del Quinci la somma di complessiva di euro 45, suddivisa in banconote da piccolo taglio, ritenuta provento delle illecite cessioni di sostanza stupefacente.

Nell’abitazione privata di Davide Randazzo sono stati rinvenuti e posti sotto il vincolo del sequestro 140 grammi circa di marijuana suddivisi in dosi e pronti per lo spaccio, un bilancino di precisione e una somma complessiva di 415 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio ritenuta provento delle illecite cessioni di sostanza stupefacente.

Sulla scorta di cotante risultanze investigative, pertanto, i soggetti venivano tratti in arresto poiché ritenuti nella flagranza del reato di detenzione in concorso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Completata la redazione dei relativi atti di polizia giudiziaria, come disposto dal P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, entrambi i soggetti venivano posti agli arresti domiciliari presso i rispettivi domicili in attesa della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo che si terrà presso il Tribunale di Marsala nella mattinata del 09.06.2018.

L’odierno arresto si innesta in un complesso ed articolato filone operativo volto a contrastare con determinazione il fenomeno della diffusione delle droghe pesanti e leggere a Mazara del Vallo. Sotto tale profilo, sono stati effettuati numerosi controlli in corrispondenza dei punti nevralgici del territorio, sfociati in perquisizioni personali che hanno permesso, nell’anno in corso, di contestare a trentadue soggetti la violazione amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990. Inoltre, sempre nel corso dell’anno, sono stati tratti in arresto tredici soggetti nella fragranza di reati in materia di sostanze stupefacenti.