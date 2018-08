Arrestate 4 persone e denunciate altre 12 dalla Polizia nel trapanese

E’ stata una settimana intensa, piena di attività, quella appena trascorsa dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani. Il bilancio dei servizi svolti, dal 29 luglio al 4 agosto scorso, è più che positivo. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura, il Personale della Squadra Mobile di Trapani e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Marsala, Mazara, Castelvetrano ed Alcamo, hanno: tratto in arresto 4 soggetti, deferito a piede libero alla competente Procura della Repubblica 12 persone. Nel corso di 283 posti di controllo operati in ambito provinciale sono state controllate 830 persone, 330 veicoli in transito e contestate 38 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada; è stata accertata, altresì la posizione di 127 persone con precedenti di polizia e 215 soggetti sottoposti a obblighi giudiziari. Contestualmente la polizia ha controllato 1140 obiettivi sensibili, ha operato 3 perquisizioni ed effettuato 14 sequestri.

La Polizia in ambito provinciale, nel corso dell’ultima settimana, ha operato in particolare con:

Il Personale della Squadra Mobile

ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, R., classe 1993, residente a Trapani, per ricettazione;

ha tratto in arresto in esecuzione di ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Trapani, L.C. M., classe 1986, residente a Trapani, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, per furto aggravato;

ha dato esecuzione a provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di C.F., classe 1970, residente a Reggio Calabria, poiché ritenuto colpevole dei reati di associazione mafiosa ed estorsione, commessi in Calabria tra gli anni 2013 e 2014;

Il Personale dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.):

ha deferito all’A.G., in stato di libertà, A.D., classe 1982 residente a Trapani, per guida in stato di ebbrezza;

ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, N.M., classe 1973, residente a Trapani, per furto aggravato, e C.M., classe 1982, residente a Valderice, per atti persecutori;

ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, P.P., classe 1986, per furto aggravato dall’abuso di ospitalità, danneggiamento aggravato e violenza privata, e M.G., classe 1992, per violenza privata.

A Marsala il personale del locale Commissariato di P.S.

ha deferito all’A.G., in stato di libertà, I., classe 1985, residente Marsala, per ricettazione;

A Mazara del Vallo il personale del locale Commissariato di P.S.

ha denunciato alla competente A.G., in stato di libertà, il minorenne D. L., classe 2001, residente a Mazara del Vallo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso, complessivamente, di gr. 22 di hashish e di € 230 in banconote di vario taglio;

ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, S.E., gambiano, classe 2000, M.I., senegalese, classe 1994, per cessione in concorso di sostanza stupefacente poiché trovati in possesso complessivamente di gr. 20 di hashish;

in esecuzione ad ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Marsala, sottoponeva al regime degli arresti domiciliari A.F.P., classe 1962, residente a Mazara del Vallo, dovendo espiare la pena di mei 8 di reclusione, per atti persecutori;

ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, G.G., classe 1945, residente Mazara del Vallo, per getto pericoloso di cose e minacce;

Ad Alcamo il personale del locale Commissariato di P.S.

ha deferito all’A.G., in stato di libertà, S.G., classe 1944, per danneggiamento seguito da incendio;

ha segnalato all’A.G., in stato di libertà, C.P., classe 1980, per lesioni gravi, e B.T., classe 1976, per violazione degli obblighi di assistenza familiare;

A Castelvetrano il personale del locale Commissariato di P.S.

ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, P.G., classe 1974, per furto aggravato di energia elettrica;

ha deferito all’A.G., in stato di libertà, R.B., classe1943, residente a Castelvetrano, per furto aggravato di energia elettrica.