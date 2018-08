Anticipata Marsala Expo’: si svolgerà dall’1 al 9 settembre prossimo

La ventesima edizione della Fiera “Marsala Expo” non si svolgerà più ad ottobre ma è stata anticipata – dagli organizzatori – ai primi di settembre.

La manifestazione che si avvale del patrocinio dell’Amministrazione Di Girolamo, ed in particolare dell’Assessorato comunale alle attività produttive diretto da Rino Passalacqua, si terrà – come avviene ogni anno – nell’area attrezzata retrostante lo stadio municipale “Nino Lombardo Angotta” dal 1° al 9 settembre 2018.

La mostra mercato dell’Artigianato, del commercio, dell’industria e delle attività similari che viene organizzata dalla Società Medifiere di Trapani è stata già approvata con atto di giunta predisposto dal dirigente del settore attività produttive Giuseppe Fazio e dal suo vice Francesco Gucciardi.

La Fiera rimarrà aperta ogni giorno dalle ore 17 alle 24.

Intanto, per consentire la realizzazione dell’evento, il Sindaco, dopo avere sentito i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria, con propria ordinanza, ha decretato lo spostamento del mercatino settimanale del martedì dall’area attrezzata in piazza Stadio per le sole giornate del 28 agosto e del 4 e 11 settembre.

I commercianti del mercato rionale dovranno occupare i posteggi utilizzati prima del loro trasferimento nell’area attrezzata. Il mercatino ritornerà ad operare nell’area attrezzata martedì 18 settembre.