Allo chef trapanese Peppe Giuffrè, il titolo di Socio Onorario 2017 della FIAB

FIAB Trapani – Federazione Italiana Amici della Bicicletta, ha conferito allo chef trapanese Peppe Giuffrè il titolo di Socio Onorario 2017, per il suo impegno e il contagioso entusiasmo profuso nella promozione dell’uso della bicicletta.

La FIAB è un‘organizzazione ambientalista. Lo Statuto riporta come finalità principale la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di riqualificazione dell’ambiente (urbano ed extraurbano).

Si è data un’organizzazione federativa, riunendo oltre 130 associazioni autonome locali, sparse in tutta Italia, che hanno lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano per migliorare traffico e ambiente urbano, sia per la pratica dell’escursionismo in bicicletta, vale a dire di una forma di turismo particolarmente rispettosa dell’ambiente.

Le associazioni aderenti alla FIAB – e la FIAB stessa – svolgono il proprio compito facendo lobbying nei confronti dei pubblici poteri per ottenere interventi e provvedimenti a favore della circolazione sicura e confortevole della bicicletta e, più in generale, per migliorare la vivibilità urbana (piste ciclabili, moderazione del traffico, politiche di incentivazione, uso combinato bici+mezzi collettivi di trasporto, ed altro); organizzando manifestazioni di ciclisti, presentando proprie proposte e progetti, ecc. Una sintesi delle nostre richieste potrebbe essere “More and better cycling” e lo slogan della Federazione è “In bici per l’Ambiente”.

La sezione FIAB della provincia di Trapani si è costituita nel 2014.

FIAB Trapani

Federazione Italiana Amici della Bicicletta

Facebook www.facebook.com/fiabtrapani/

Instagram www.instagram.com/fiabtrapani/

www.fiab.trapaniwelcome.it